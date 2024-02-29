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Распространявшему фейки о ВС России жителю Петрозаводска вынесли приговор - РИА Новости, 29.02.2024
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19:30 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/feyki-1930340035.html
Распространявшему фейки о ВС России жителю Петрозаводска вынесли приговор
Распространявшему фейки о ВС России жителю Петрозаводска вынесли приговор - РИА Новости, 29.02.2024
Распространявшему фейки о ВС России жителю Петрозаводска вынесли приговор
Суд приговорил к шести годам тюрьмы жителя Петрозаводска, распространявшего заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах РФ, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:30
2024-02-29T19:30
происшествия
россия
петрозаводск
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Суд приговорил к шести годам тюрьмы жителя Петрозаводска, распространявшего заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах РФ, сообщается в Telegram-канале СК России. "Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Петрозаводска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)... Осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься администрированием интернет-страниц сроком на один год", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в 2022 году 51-летний местный житель размещал на своей личной странице в социальной сети ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, чем вводил в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности действий ВС РФ.
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происшествия, россия, петрозаводск
Происшествия, Россия, Петрозаводск
Распространявшему фейки о ВС России жителю Петрозаводска вынесли приговор

Жителя Петрозаводска, распространявшего фейки о ВС России, осудили на шесть лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник следственного изолятора у камер карцера
Сотрудник следственного изолятора у камер карцера - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник следственного изолятора у камер карцера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Суд приговорил к шести годам тюрьмы жителя Петрозаводска, распространявшего заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах РФ, сообщается в Telegram-канале СК России.
«
"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Петрозаводска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)... Осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься администрированием интернет-страниц сроком на один год", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2022 году 51-летний местный житель размещал на своей личной странице в социальной сети ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, чем вводил в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности действий ВС РФ.
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