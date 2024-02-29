https://ria.ru/20240229/feyki-1930340035.html

Распространявшему фейки о ВС России жителю Петрозаводска вынесли приговор

Распространявшему фейки о ВС России жителю Петрозаводска вынесли приговор - РИА Новости, 29.02.2024

Распространявшему фейки о ВС России жителю Петрозаводска вынесли приговор

Суд приговорил к шести годам тюрьмы жителя Петрозаводска, распространявшего заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах РФ, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:30

2024-02-29T19:30

2024-02-29T19:30

происшествия

россия

петрозаводск

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Суд приговорил к шести годам тюрьмы жителя Петрозаводска, распространявшего заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах РФ, сообщается в Telegram-канале СК России. "Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Петрозаводска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)... Осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься администрированием интернет-страниц сроком на один год", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в 2022 году 51-летний местный житель размещал на своей личной странице в социальной сети ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, чем вводил в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности действий ВС РФ.

https://ria.ru/20240227/gudkov-1929729967.html

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происшествия, россия, петрозаводск