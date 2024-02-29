https://ria.ru/20240229/fermery-1930316818.html
Олег Сирота: фермеры готовы увеличивать производство при развитии экспорта
Олег Сирота: фермеры готовы увеличивать производство при развитии экспорта - РИА Новости, 29.02.2024
Олег Сирота: фермеры готовы увеличивать производство при развитии экспорта
Российские фермеры готовы увеличивать объем производства, мер господдержки сейчас для этого достаточно, но важной составляющей успеха является и развитие... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:37
2024-02-29T17:37
2024-02-29T17:37
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские фермеры готовы увеличивать объем производства, мер господдержки сейчас для этого достаточно, но важной составляющей успеха является и развитие экспорта, прокомментировал РИА Новости председатель Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию отметил работу малого и среднего бизнеса на селе в агропромышленном комплексе и сообщил, что поддержка агропромышленного комплекса в РФ будет обязательно продолжена. По его словам, к 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт - увеличиться в полтора раза. "Сегодняшнее послание внушает уверенность, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в продолжении государственной поддержки, которая оказывается фермерам. Для меня одной из самых важных задач, которые я услышал сегодня - это задача по увеличению производства российского агропромышленного комплекса на четверть к 2030 году", - сообщил Сирота. "Задача сложная, но выполнимая, и, конечно, это можно сделать только за счет экспорта агропродукции. Мы уже научились кормить себя, мы кормим свою страну", - добавил он, заметив, что в ситуации перепроизводства по многим продуктам питания необходимо развивать их поставки за рубеж. В этой связи крайне важна поддержка президента в открытии международных рынков, поддержка на самом высоком уровне, считает Сирота: в качестве примера он напомнил про открытие рынка Китая для российской свинины, для российского зерна. "У нас очень большая перспектива. Я думаю, что мы выполним задачи, которые поставил президент, если у нас сохраняются текущие меры господдержки", - добавил Сирота. По его мнению, этот механизм "прекрасно отстроен", в том числе и основная, "самая мощная мера поддержки" - дешевые кредиты, со ставкой в пределах 5-6%.
https://ria.ru/20240123/gospodderzhka-1922952818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские фермеры готовы увеличивать объем производства, мер господдержки сейчас для этого достаточно, но важной составляющей успеха является и развитие экспорта, прокомментировал РИА Новости председатель Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота.
Президент России Владимир Путин
во время послания Федеральному собранию отметил работу малого и среднего бизнеса на селе в агропромышленном комплексе и сообщил, что поддержка агропромышленного комплекса в РФ будет обязательно продолжена. По его словам, к 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт - увеличиться в полтора раза.
"Сегодняшнее послание внушает уверенность, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в продолжении государственной поддержки, которая оказывается фермерам. Для меня одной из самых важных задач, которые я услышал сегодня - это задача по увеличению производства российского агропромышленного комплекса на четверть к 2030 году", - сообщил Сирота.
"Задача сложная, но выполнимая, и, конечно, это можно сделать только за счет экспорта агропродукции. Мы уже научились кормить себя, мы кормим свою страну", - добавил он, заметив, что в ситуации перепроизводства по многим продуктам питания необходимо развивать их поставки за рубеж.
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В этой связи крайне важна поддержка президента в открытии международных рынков, поддержка на самом высоком уровне, считает Сирота: в качестве примера он напомнил про открытие рынка Китая
для российской свинины, для российского зерна.
"У нас очень большая перспектива. Я думаю, что мы выполним задачи, которые поставил президент, если у нас сохраняются текущие меры господдержки", - добавил Сирота. По его мнению, этот механизм "прекрасно отстроен", в том числе и основная, "самая мощная мера поддержки" - дешевые кредиты, со ставкой в пределах 5-6%.