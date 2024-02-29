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В Эстонии предложили запретить весь транзит товаров через Россию - РИА Новости, 29.02.2024
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12:12 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/estoniya-1930173105.html
В Эстонии предложили запретить весь транзит товаров через Россию
В Эстонии предложили запретить весь транзит товаров через Россию - РИА Новости, 29.02.2024
В Эстонии предложили запретить весь транзит товаров через Россию
Эстония предложила запретить транзит любых товаров через Россию, заявила премьер страны Кая Каллас. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:12
2024-02-29T12:12
россия
кайя каллас
владимир путин
эстония
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Эстония предложила запретить транзит любых товаров через Россию, заявила премьер страны Кая Каллас. &quot;Мы предложили запретить весь транзит через Россию&quot;, - заявила Каллас в интервью британскому телеканалу Sky News.Как утверждает Каллас, такое предложение связано с мерами по борьбе с обходом существующих торговых ограничений. В сентябре 2023 года пресс-служба МИД Эстонии сообщила, что власти страны одобрили предложения по обсуждаемому в тот момент двенадцатому пакету санкций Евросоюза в отношении России, включая введение полного торгового эмбарго. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, в Эстонии также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций, включающие, в том числе, запрет на транзит подпадающих под санкции товаров и более резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930110112.html
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россия, кайя каллас, владимир путин, эстония, москва
Россия, Кайя Каллас, Владимир Путин, Эстония, Москва
В Эстонии предложили запретить весь транзит товаров через Россию

Премьер: Эстония предложила запретить весь транзит товаров через Россию

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Эстония предложила запретить транзит любых товаров через Россию, заявила премьер страны Кая Каллас.
«

"Мы предложили запретить весь транзит через Россию", - заявила Каллас в интервью британскому телеканалу Sky News.

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Как утверждает Каллас, такое предложение связано с мерами по борьбе с обходом существующих торговых ограничений.
В сентябре 2023 года пресс-служба МИД Эстонии сообщила, что власти страны одобрили предложения по обсуждаемому в тот момент двенадцатому пакету санкций Евросоюза в отношении России, включая введение полного торгового эмбарго. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, в Эстонии также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций, включающие, в том числе, запрет на транзит подпадающих под санкции товаров и более резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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