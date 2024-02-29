https://ria.ru/20240229/estoniya-1930156189.html

Власти Эстонии решили не закрывать КПП "Койдула" на границе с Россией

Власти Эстонии решили не закрывать КПП "Койдула" на границе с Россией - РИА Новости, 29.02.2024

Власти Эстонии решили не закрывать КПП "Койдула" на границе с Россией

Министерство внутренних дел Эстонии не планирует закрывать контрольно-пропускной пункт (КПП) "Койдула" на границе с Россией, поскольку его закрытие приведет к... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:25

2024-02-29T11:25

2024-02-29T11:25

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 фев - РИА Новости. Министерство внутренних дел Эстонии не планирует закрывать контрольно-пропускной пункт (КПП) "Койдула" на границе с Россией, поскольку его закрытие приведет к потере рабочих мест и ухудшит жизнь людей, живущих вблизи границы, сообщил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги. Летом прошлого года минфин Эстонии поддержал идею о закрытии указанного КПП к северу от российского города Печоры, поскольку это поможет сэкономить около 11 миллионов евро, которые в противном случае пошли бы на его обслуживание и ремонт. По словам Мяги, проведенный МВД анализ ситуации показал, что закрытие погранпункта значительно ухудшит жизнь местных жителей. "Анализ ясно показал, что одно дело – экономия, а другое – влияние на местную общину, и пример тому – потеря рабочих мест, а значит, ослабление местного самоуправления, что в свою очередь может привести к оттоку людей. Поэтому, исходя из математического и социально-экономического анализа, МВД считает, что закрытие пограничного пункта в настоящее время нецелесообразно", - сказал Мяги порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR. По данным МВД, в период с 2022 года по 2023 год число грузовых автомобилей, пересекающих границу в пункте пропуска "Койдула" сократилось на 31%. Однако к настоящему времени нагрузка на КПП выросла после закрытия для автомобилей пограничного пункта в Нарве из-за начала работ по реконструкции перехода на российской стороне в Ивангороде.

https://ria.ru/20240214/soobscheniya-1927438030.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, россия, санкции в отношении россии