Рейтинг@Mail.ru
Власти Эстонии решили не закрывать КПП "Койдула" на границе с Россией - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/estoniya-1930156189.html
Власти Эстонии решили не закрывать КПП "Койдула" на границе с Россией
Власти Эстонии решили не закрывать КПП "Койдула" на границе с Россией - РИА Новости, 29.02.2024
Власти Эстонии решили не закрывать КПП "Койдула" на границе с Россией
Министерство внутренних дел Эстонии не планирует закрывать контрольно-пропускной пункт (КПП) "Койдула" на границе с Россией, поскольку его закрытие приведет к... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:25
2024-02-29T11:25
в мире
эстония
россия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871151672_0:368:2730:1904_1920x0_80_0_0_9076bb2d61a7b7abe009455ec8d17303.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 29 фев - РИА Новости. Министерство внутренних дел Эстонии не планирует закрывать контрольно-пропускной пункт (КПП) "Койдула" на границе с Россией, поскольку его закрытие приведет к потере рабочих мест и ухудшит жизнь людей, живущих вблизи границы, сообщил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги. Летом прошлого года минфин Эстонии поддержал идею о закрытии указанного КПП к северу от российского города Печоры, поскольку это поможет сэкономить около 11 миллионов евро, которые в противном случае пошли бы на его обслуживание и ремонт. По словам Мяги, проведенный МВД анализ ситуации показал, что закрытие погранпункта значительно ухудшит жизнь местных жителей. "Анализ ясно показал, что одно дело – экономия, а другое – влияние на местную общину, и пример тому – потеря рабочих мест, а значит, ослабление местного самоуправления, что в свою очередь может привести к оттоку людей. Поэтому, исходя из математического и социально-экономического анализа, МВД считает, что закрытие пограничного пункта в настоящее время нецелесообразно", - сказал Мяги порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR. По данным МВД, в период с 2022 года по 2023 год число грузовых автомобилей, пересекающих границу в пункте пропуска "Койдула" сократилось на 31%. Однако к настоящему времени нагрузка на КПП выросла после закрытия для автомобилей пограничного пункта в Нарве из-за начала работ по реконструкции перехода на российской стороне в Ивангороде.
https://ria.ru/20240214/soobscheniya-1927438030.html
https://ria.ru/20240119/oborona-1922401575.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871151672_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ffe5ae6af5e722be6623279f0e9d1048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, санкции в отношении россии
В мире, Эстония, Россия, Санкции в отношении России
Власти Эстонии решили не закрывать КПП "Койдула" на границе с Россией

МВД Эстонии назвало закрытие КПП "Койдула" на границе с Россией нецелесообразным

CC BY-SA 4.0 / Grigorius m / Площадка для ожидания на границе с Россией КойдулаПлощадка для ожидания на границе с Россией Койдула
Площадка для ожидания на границе с Россией Койдула - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Grigorius m / Площадка для ожидания на границе с Россией Койдула
Площадка для ожидания на границе с Россией Койдула. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 29 фев - РИА Новости. Министерство внутренних дел Эстонии не планирует закрывать контрольно-пропускной пункт (КПП) "Койдула" на границе с Россией, поскольку его закрытие приведет к потере рабочих мест и ухудшит жизнь людей, живущих вблизи границы, сообщил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги.
Летом прошлого года минфин Эстонии поддержал идею о закрытии указанного КПП к северу от российского города Печоры, поскольку это поможет сэкономить около 11 миллионов евро, которые в противном случае пошли бы на его обслуживание и ремонт.
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В Эстонии опровергли сообщения о раздаче листовок на границе с Россией
14 февраля, 20:29
По словам Мяги, проведенный МВД анализ ситуации показал, что закрытие погранпункта значительно ухудшит жизнь местных жителей.
"Анализ ясно показал, что одно дело – экономия, а другое – влияние на местную общину, и пример тому – потеря рабочих мест, а значит, ослабление местного самоуправления, что в свою очередь может привести к оттоку людей. Поэтому, исходя из математического и социально-экономического анализа, МВД считает, что закрытие пограничного пункта в настоящее время нецелесообразно", - сказал Мяги порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.
По данным МВД, в период с 2022 года по 2023 год число грузовых автомобилей, пересекающих границу в пункте пропуска "Койдула" сократилось на 31%. Однако к настоящему времени нагрузка на КПП выросла после закрытия для автомобилей пограничного пункта в Нарве из-за начала работ по реконструкции перехода на российской стороне в Ивангороде.
Эстонские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Страны Балтии решили построить "линию обороны" на границе с Россией
19 января, 17:41
 
В миреЭстонияРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала