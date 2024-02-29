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В России создали энергоустановку для использования в суровом климате - РИА Новости, 29.02.2024
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Наука
 
08:39 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/energoustanovka-1930120011.html
В России создали энергоустановку для использования в суровом климате
В России создали энергоустановку для использования в суровом климате - РИА Новости, 29.02.2024
В России создали энергоустановку для использования в суровом климате
Российские инженеры создали компактную энергоустановку на основе твердооксидных топливных элементов, производящую электроэнергию непосредственно из окисления... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:39
2024-02-29T08:39
наука
россия
наука
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские инженеры создали компактную энергоустановку на основе твердооксидных топливных элементов, производящую электроэнергию непосредственно из окисления топлива и предназначенную для использования в суровых климатических условиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ. "В рамках проекта "Топаз" созданы установки на основе твердооксидных топливных элементов микротрубчатой геометрии, которые обеспечивают высокоэффективную генерацию энергии путем электрохимического окисления углеводородного топлива (пропан/бутан, метан) и даже водорода", - отмечается в сообщении. Как уточняется, такие генераторы позволяют автономно вырабатывать электроэнергию из топлива. "Применение энергоустановок на удаленных объектах, в том числе нефтегазовых компаний, позволит значительно снизить затраты на энергоснабжение удаленных потребителей электроэнергии при обеспечении высокого уровня категории надежности и бесперебойной работы в любых климатических условиях", - отметили в НТИ. Установки также могут помочь в развитии наземной инфраструктуры для беспилотной логистики и для освоения территорий, пояснили там. "В конструкции "Топаза" отсутствуют токсичные компоненты. При этом КПД значительно выше, чем у любых генераторов на основе двигателей внутреннего сгорания, а удельная массовая энергоемкость (вместе с топливным картриджем) до 10 раз превышает этот параметр у литий-ионных батарей. В процессе работы установки дополнительно вырабатывается также и тепло, которое может быть использовано для обогрева людей и аппаратуры", - отметил генеральный директор фонда НТИ Вадим Медведев. В Фонде НТИ добавили, что в настоящее время проведены первые испытания опытных образцов совместно с потенциальными заказчиками. Идет запуск серийного производства и формируется портфель заказов.
https://ria.ru/20240208/antarktida-1926211534.html
https://ria.ru/20240226/techeniya-1929532187.html
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россия, наука
Наука, Россия, Наука
В России создали энергоустановку для использования в суровом климате

В России создали компактную энергоустановку для использования в суровом климате

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЛупа на рабочем месте инженера
Лупа на рабочем месте инженера - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Лупа на рабочем месте инженера. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские инженеры создали компактную энергоустановку на основе твердооксидных топливных элементов, производящую электроэнергию непосредственно из окисления топлива и предназначенную для использования в суровых климатических условиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.
"В рамках проекта "Топаз" созданы установки на основе твердооксидных топливных элементов микротрубчатой геометрии, которые обеспечивают высокоэффективную генерацию энергии путем электрохимического окисления углеводородного топлива (пропан/бутан, метан) и даже водорода", - отмечается в сообщении.
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Как уточняется, такие генераторы позволяют автономно вырабатывать электроэнергию из топлива. "Применение энергоустановок на удаленных объектах, в том числе нефтегазовых компаний, позволит значительно снизить затраты на энергоснабжение удаленных потребителей электроэнергии при обеспечении высокого уровня категории надежности и бесперебойной работы в любых климатических условиях", - отметили в НТИ. Установки также могут помочь в развитии наземной инфраструктуры для беспилотной логистики и для освоения территорий, пояснили там.
"В конструкции "Топаза" отсутствуют токсичные компоненты. При этом КПД значительно выше, чем у любых генераторов на основе двигателей внутреннего сгорания, а удельная массовая энергоемкость (вместе с топливным картриджем) до 10 раз превышает этот параметр у литий-ионных батарей. В процессе работы установки дополнительно вырабатывается также и тепло, которое может быть использовано для обогрева людей и аппаратуры", - отметил генеральный директор фонда НТИ Вадим Медведев.
В Фонде НТИ добавили, что в настоящее время проведены первые испытания опытных образцов совместно с потенциальными заказчиками. Идет запуск серийного производства и формируется портфель заказов.
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