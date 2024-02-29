https://ria.ru/20240229/energoustanovka-1930120011.html

В России создали энергоустановку для использования в суровом климате

В России создали энергоустановку для использования в суровом климате - РИА Новости, 29.02.2024

В России создали энергоустановку для использования в суровом климате

Российские инженеры создали компактную энергоустановку на основе твердооксидных топливных элементов, производящую электроэнергию непосредственно из окисления... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:39

2024-02-29T08:39

2024-02-29T08:39

наука

россия

наука

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские инженеры создали компактную энергоустановку на основе твердооксидных топливных элементов, производящую электроэнергию непосредственно из окисления топлива и предназначенную для использования в суровых климатических условиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ. "В рамках проекта "Топаз" созданы установки на основе твердооксидных топливных элементов микротрубчатой геометрии, которые обеспечивают высокоэффективную генерацию энергии путем электрохимического окисления углеводородного топлива (пропан/бутан, метан) и даже водорода", - отмечается в сообщении. Как уточняется, такие генераторы позволяют автономно вырабатывать электроэнергию из топлива. "Применение энергоустановок на удаленных объектах, в том числе нефтегазовых компаний, позволит значительно снизить затраты на энергоснабжение удаленных потребителей электроэнергии при обеспечении высокого уровня категории надежности и бесперебойной работы в любых климатических условиях", - отметили в НТИ. Установки также могут помочь в развитии наземной инфраструктуры для беспилотной логистики и для освоения территорий, пояснили там. "В конструкции "Топаза" отсутствуют токсичные компоненты. При этом КПД значительно выше, чем у любых генераторов на основе двигателей внутреннего сгорания, а удельная массовая энергоемкость (вместе с топливным картриджем) до 10 раз превышает этот параметр у литий-ионных батарей. В процессе работы установки дополнительно вырабатывается также и тепло, которое может быть использовано для обогрева людей и аппаратуры", - отметил генеральный директор фонда НТИ Вадим Медведев. В Фонде НТИ добавили, что в настоящее время проведены первые испытания опытных образцов совместно с потенциальными заказчиками. Идет запуск серийного производства и формируется портфель заказов.

https://ria.ru/20240208/antarktida-1926211534.html

https://ria.ru/20240226/techeniya-1929532187.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, наука