https://ria.ru/20240229/elita-1930311038.html

Рогов считает, что в России взяли курс на перезагрузку элиты

Рогов считает, что в России взяли курс на перезагрузку элиты - РИА Новости, 29.02.2024

Рогов считает, что в России взяли курс на перезагрузку элиты

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что президент России Владимир Путин... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:08

2024-02-29T17:08

2024-02-29T17:19

политика

россия

владимир рогов

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что президент России Владимир Путин фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране. В ходе послания Федеральному собранию глава государства заявил о старте новой специальной кадровой программы "Время героев" для ветеранов и участников специальной военной операции. Путин подчеркнул, слово "элита" во многом себя дискредитировало. По его словам, подлинная, настоящая элита - это все, кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие преданность, а не те, кто набивают карманы. "Президент страны фактически объявил курс на перезагрузку элиты в стране. Мы возвращаемся к истокам российской государственности, когда элиту страны составляли люди, которые полностью отдавали себя служению Отечеству, кто имел военный подвиг, кто посвятил жизнь развитию государства и отстаиванию его интересов", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, благодаря инициативе президента в обществе изменится восприятие слова "элита", так как она будет ассоциироваться с самыми достойными гражданами страны. "Элита будет ассоциироваться только с теми, кто служит России", - подчеркнул Рогов.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир рогов, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024