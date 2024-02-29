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Путин назвал тружеников и участников СВО настоящей элитой России

Путин назвал тружеников и участников СВО настоящей элитой России - РИА Новости, 29.02.2024

Путин назвал тружеников и участников СВО настоящей элитой России

Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, назвал тружеников и участников спецоперации настоящей элитой России. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:15

2024-02-29T14:15

2024-02-29T21:46

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, назвал тружеников и участников спецоперации настоящей элитой России."Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди", — отметил глава государства.При этом президент подчеркнул, что слово "элита" во многом себя дискредитировало.Путин пояснил, что это произошло по вине тех, кто "набивал карманы" в 1990-е годы за счет сложностей, с которыми столкнулась тогда российская экономика. Он добавил, что подобные люди, не имеющие заслуг перед обществом, — не элита.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о том, кто является элитой России Путин о том, кто является элитой России 2024-02-29T14:15 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , общество, россия, владимир путин