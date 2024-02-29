https://ria.ru/20240229/ekonomika-1930205103.html

Российская экономика в 2023 году росла быстрее мировой, заявил Путин

Российская экономика в 2023 году росла быстрее мировой, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Российская экономика в 2023 году росла быстрее мировой, заявил Путин

Экономика России в прошлом году росла темпами выше мировой, опередила государства "Большой семерки", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:04

2024-02-29T13:04

2024-02-29T14:52

россия

экономика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Экономика России в прошлом году росла темпами выше мировой, опередила государства "Большой семерки", сообщил президент России Владимир Путин."В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой "Большой семерки", - сказал президент во время оглашения послания Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024