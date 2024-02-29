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Путин заявил о крушении многих стереотипов мировой экономики - РИА Новости, 29.02.2024
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12:37 29.02.2024 (обновлено: 12:53 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/ekonomika-1930187550.html
Путин заявил о крушении многих стереотипов мировой экономики
Путин заявил о крушении многих стереотипов мировой экономики - РИА Новости, 29.02.2024
Путин заявил о крушении многих стереотипов мировой экономики
Устоявшиеся монополии и связанные с ними стереотипы в мировой экономике рушатся, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:37
2024-02-29T12:53
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Устоявшиеся монополии и связанные с ними стереотипы в мировой экономике рушатся, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время послания Федеральному собранию РФ президент отметил, что Россия стремится к "объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков"."Рушатся многие прежние монополии и стереотипы, связанные с ними", - сказал Путин.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240228/brics-1930094455.html
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послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, вооруженные силы рф
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин заявил о крушении многих стереотипов мировой экономики

Путин: многие прежние монополии и стереотипы мировой экономики рушатся

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Устоявшиеся монополии и связанные с ними стереотипы в мировой экономике рушатся, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время послания Федеральному собранию РФ президент отметил, что Россия стремится к "объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков".
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"Рушатся многие прежние монополии и стереотипы, связанные с ними", - сказал Путин.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
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Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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