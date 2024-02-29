https://ria.ru/20240229/dodon-1930138364.html
Додон пригрозил Санду уголовным делом
Додон пригрозил Санду уголовным делом - РИА Новости, 29.02.2024
Додон пригрозил Санду уголовным делом
Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон в интервью Гагаузской общественной телерадиокомпании обвинил главу... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:32
2024-02-29T10:32
2024-02-29T10:32
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гагаузия
молдавия
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игорь додон
майя санду
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 29 фев – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон в интервью Гагаузской общественной телерадиокомпании обвинил главу государства Майю Санду в нарушении закона из-за отказа назначить руководителя Гагаузской автономии Евгению Гуцул членом правительства, по его мнению, она может предстать перед судом. Выборы главы Гагаузии прошли весной прошлого года, Гуцул была кандидатом от партии "Шор", которую в июне власти Молдавии объявили антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "То, что Санду не подписывает указ о включении нынешнего башкана Гагаузии в состав правительства, может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Есть конституция, есть закон, который обязывает главу республики издать этот указ. Здесь не может быть никаких "хочу - не хочу", это не ромашка - "любит - не любит". Президент обязан подписать этот указ", - сказал Додон. Он напомнил, что мандат главы Гагаузии признали Конституционный суд, центризбирком и другие инстанции. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20231125/dodon-1911876275.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, игорь додон, майя санду, таможенный союз
В мире, Гагаузия, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Игорь Додон, Майя Санду, Таможенный союз
Додон пригрозил Санду уголовным делом
Додон пригрозил Санду из-за отказа включить главу Гагаузии в состав кабмина
КИШИНЕВ, 29 фев – РИА Новости.
Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон в интервью Гагаузской общественной телерадиокомпании
обвинил главу государства Майю Санду в нарушении закона из-за отказа назначить руководителя Гагаузской автономии Евгению Гуцул членом правительства, по его мнению, она может предстать перед судом.
Выборы главы Гагаузии
прошли весной прошлого года, Гуцул была кандидатом от партии "Шор", которую в июне власти Молдавии объявили антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией
. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Додон заявил о начале объединения оппозиции Молдавии
"То, что Санду не подписывает указ о включении нынешнего башкана Гагаузии в состав правительства, может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Есть конституция, есть закон, который обязывает главу республики издать этот указ. Здесь не может быть никаких "хочу - не хочу", это не ромашка - "любит - не любит". Президент обязан подписать этот указ", - сказал Додон.
Он напомнил, что мандат главы Гагаузии признали Конституционный суд, центризбирком и другие инстанции.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев
провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.
Додон обвинил власти Молдавии в создании опасного прецедента в Гагаузии