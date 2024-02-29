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Путин призвал не уводить деньги на Запад - РИА Новости, 29.02.2024
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13:27 29.02.2024 (обновлено: 13:39 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/dengi-1930218226.html
Путин призвал не уводить деньги на Запад
Путин призвал не уводить деньги на Запад - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал не уводить деньги на Запад
Президент России Владимир Путин заявил, что не надо "уводить деньги на Запад", тогда не придется решать вопрос, как их вернуть. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:27
2024-02-29T13:39
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не надо "уводить деньги на Запад", тогда не придется решать вопрос, как их вернуть."Теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Но не надо туда уводить, и тогда не будем решать вопрос, как вернуть", - сказал Путин на послании Федеральному собранию.Он добавил, что вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компании, в подготовку кадров.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930223451.html
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послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, владимир путин, экономика
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал не уводить деньги на Запад

Путин: не надо уводить деньги на Запад, тогда не придется решать, как их вернуть

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не надо "уводить деньги на Запад", тогда не придется решать вопрос, как их вернуть.
"Теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Но не надо туда уводить, и тогда не будем решать вопрос, как вернуть", - сказал Путин на послании Федеральному собранию.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин призвал смягчить налоговый режим для производственных предприятий
Вчера, 13:35
Он добавил, что вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компании, в подготовку кадров.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы
Вчера, 13:34
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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