https://ria.ru/20240229/dengi-1930218226.html

Путин призвал не уводить деньги на Запад

Путин призвал не уводить деньги на Запад - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал не уводить деньги на Запад

Президент России Владимир Путин заявил, что не надо "уводить деньги на Запад", тогда не придется решать вопрос, как их вернуть. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:27

2024-02-29T13:27

2024-02-29T13:39

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не надо "уводить деньги на Запад", тогда не придется решать вопрос, как их вернуть."Теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Но не надо туда уводить, и тогда не будем решать вопрос, как вернуть", - сказал Путин на послании Федеральному собранию.Он добавил, что вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компании, в подготовку кадров.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930223451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, экономика