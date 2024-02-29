https://ria.ru/20240229/delo-1930157875.html

В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника

В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника - РИА Новости, 29.02.2024

В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника

Уголовное дело о халатности возбудили в Кирове после травмирования подростка, на которого упала ледяная глыба с пристроя школы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:30

2024-02-29T11:30

2024-02-29T11:30

происшествия

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Кирове после травмирования подростка, на которого упала ледяная глыба с пристроя школы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Днем 28 февраля с пристроя школы №42 в Кирове на 14-летнего мальчика упала наледь. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)… В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки наледи и снежных масс с конструкций здания", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Кировской области доложить о ходе расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240227/omsk-1929690390.html

https://ria.ru/20240221/moskva-1928663519.html

киров

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, киров