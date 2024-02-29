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В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника - РИА Новости, 29.02.2024
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11:30 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/delo-1930157875.html
В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника
В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника - РИА Новости, 29.02.2024
В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника
Уголовное дело о халатности возбудили в Кирове после травмирования подростка, на которого упала ледяная глыба с пристроя школы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:30
2024-02-29T11:30
происшествия
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Кирове после травмирования подростка, на которого упала ледяная глыба с пристроя школы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Днем 28 февраля с пристроя школы №42 в Кирове на 14-летнего мальчика упала наледь. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)… В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки наледи и снежных масс с конструкций здания", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Кировской области доложить о ходе расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20240227/omsk-1929690390.html
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происшествия, киров
Происшествия, Киров
В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника

В Кирове завели дело о халатности после падения ледяной глыбы на школьника

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Кирове после травмирования подростка, на которого упала ледяная глыба с пристроя школы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Днем 28 февраля с пристроя школы №42 в Кирове на 14-летнего мальчика упала наледь. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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"Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)… В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки наледи и снежных масс с конструкций здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Кировской области доложить о ходе расследования уголовного дела.
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