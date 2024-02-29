https://ria.ru/20240229/chad-1930308299.html
Посольство России в Чаде продолжает работу в штатном режиме
Посольство России в Чаде продолжает работу в штатном режиме - РИА Новости, 29.02.2024
Посольство России в Чаде продолжает работу в штатном режиме
Посольство России в Чаде на фоне ситуации в Нджамене работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников дипмиссии не планируется, заявила РИА Новости пресс-атташе РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:59
2024-02-29T16:59
2024-02-29T17:06
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Посольство России в Чаде на фоне ситуации в Нджамене работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников дипмиссии не планируется, заявила РИА Новости пресс-атташе российского посольства Юлия Гнездилова.В среду утром правительство сообщало об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, в результате которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении PSF, но заявили, что ситуация взята под контроль."Посольство работает в штатном режиме. Эвакуация сотрудников дипмиссии не планируется", - сказала Гнездилова. Она добавила, что дипмиссия находится в контакте с властями и правоохранительными органами. Граждане России, по ее словам, за помощью не обращались.Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд заявил РИА Новости, что правительство Чада объявило комендантский час в столице Нджамене для защиты населения. По словам посла, происходящее в Чаде не является государственным переворотом, ситуация на данный момент находится под контролем.Издание ChadOne ранее сообщало, что группа военных направляется к президентскому дворцу в столице Чада городе Нджамене и пытается взять его под контроль. Сообщалось о передвижении танков и бронетехники в Нджамене, центр которой был заблокирован. По данным издания, правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби.Обострение ситуации в Чаде происходит на фоне предстоящих президентских выборов. Во вторник было объявлено, что их первый тур состоится 6 мая. В настоящее время Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби.
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https://ria.ru/20230220/chad-1853043181.html
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РИА Новости
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в мире, россия, чад
Посольство России в Чаде продолжает работу в штатном режиме
Посольство в Чаде заявило, что никто из россиян не обращался за помощью
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Посольство России в Чаде на фоне ситуации в Нджамене работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников дипмиссии не планируется, заявила РИА Новости пресс-атташе российского посольства Юлия Гнездилова.
В среду утром правительство сообщало об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, в результате которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении PSF, но заявили, что ситуация взята под контроль.
Граждане Чада ощущают на себе введенные против России санкции
"Посольство работает в штатном режиме. Эвакуация сотрудников дипмиссии не планируется", - сказала Гнездилова. Она добавила, что дипмиссия находится в контакте с властями и правоохранительными органами. Граждане России, по ее словам, за помощью не обращались.
Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд заявил РИА Новости, что правительство Чада объявило комендантский час в столице Нджамене для защиты населения. По словам посла, происходящее в Чаде не является государственным переворотом, ситуация на данный момент находится под контролем.
Издание ChadOne ранее сообщало, что группа военных направляется к президентскому дворцу в столице Чада городе Нджамене и пытается взять его под контроль. Сообщалось о передвижении танков и бронетехники в Нджамене, центр которой был заблокирован. По данным издания, правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби.
Обострение ситуации в Чаде происходит на фоне предстоящих президентских выборов. Во вторник было объявлено, что их первый тур состоится 6 мая. В настоящее время Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби.
МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом