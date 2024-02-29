https://ria.ru/20240229/byudzhetniki-1930202605.html

Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников

Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2025 году отработать новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов, а... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:00

2024-02-29T13:00

2024-02-29T17:45

экономика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2025 году отработать новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов, а в 2026 году принять по этому вопросу окончательное решение для всех регионов."Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны", - сказал Путин во время послания к Федеральному собранию.Он отметил, что создание дополнительной мотивации для молодых специалистов - отдельный вопрос. Нужно, чтобы они приходили работать в школу и видели перспективу для профессионального и карьерного роста, добавил он."При этом целевым образом выделим более девяти миллиардов рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов", - отметил президент.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024