https://ria.ru/20240229/burgernaya-1930134423.html

Отравившиеся в бургерной в Приморье присоединились к иску Роспотребнадзора

Отравившиеся в бургерной в Приморье присоединились к иску Роспотребнадзора - РИА Новости, 29.02.2024

Отравившиеся в бургерной в Приморье присоединились к иску Роспотребнадзора

Более 30 приморцев, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, присоединились к коллективному иску Роспотребнадзора о компенсации пострадавшим, сообщили РИА... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:10

2024-02-29T10:10

2024-02-29T10:10

происшествия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

дальнереченск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 фев – РИА Новости. Более 30 приморцев, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, присоединились к коллективному иску Роспотребнадзора о компенсации пострадавшим, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления ведомства. Прокуратура Приморья 11 февраля сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля в местной бургерной "М-Бургер". По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 февраля, пострадали 62 человека, среди них есть дети. 21 февраля региональный минздрав сообщил о том, что все пострадавшие выписаны из больниц. Управление Роспотребнадзора инициировало подачу коллективного иска о защите прав потребителей и взыскания компенсации морального вреда, пострадавшим предлагалось обратиться в управление с заявлением до 1 марта. "К настоящему моменту к коллективному иску о компенсации присоединились 33 пострадавших, заявления принимаются до завтра, 1 марта. После этого специалисты приступят к составлению коллективного иска и в течение данного периода, делающие также могут подключится к его подаче. Однако наши специалисты готовы принять заявления от пострадавших и после 1 марта, но это уже будет работа в рамках индивидуальных исков", - сообщил РИА Новости представитель управления. Сразу после первых случаев отравления бургерную закрыли до выяснения обстоятельств. В продукции собственного изготовления заведения – наггетсах и соусах – нашли сальмонеллу. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности. 15 февраля директора бургерной отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922005725.html

https://ria.ru/20240107/gaz-1920033900.html

дальнереченск

приморский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), дальнереченск, приморский край