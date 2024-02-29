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Отравившиеся в бургерной в Приморье присоединились к иску Роспотребнадзора - РИА Новости, 29.02.2024
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10:10 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/burgernaya-1930134423.html
Отравившиеся в бургерной в Приморье присоединились к иску Роспотребнадзора
Отравившиеся в бургерной в Приморье присоединились к иску Роспотребнадзора - РИА Новости, 29.02.2024
Отравившиеся в бургерной в Приморье присоединились к иску Роспотребнадзора
Более 30 приморцев, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, присоединились к коллективному иску Роспотребнадзора о компенсации пострадавшим, сообщили РИА... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:10
2024-02-29T10:10
происшествия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
дальнереченск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 фев – РИА Новости. Более 30 приморцев, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, присоединились к коллективному иску Роспотребнадзора о компенсации пострадавшим, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления ведомства. Прокуратура Приморья 11 февраля сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля в местной бургерной "М-Бургер". По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 февраля, пострадали 62 человека, среди них есть дети. 21 февраля региональный минздрав сообщил о том, что все пострадавшие выписаны из больниц. Управление Роспотребнадзора инициировало подачу коллективного иска о защите прав потребителей и взыскания компенсации морального вреда, пострадавшим предлагалось обратиться в управление с заявлением до 1 марта. "К настоящему моменту к коллективному иску о компенсации присоединились 33 пострадавших, заявления принимаются до завтра, 1 марта. После этого специалисты приступят к составлению коллективного иска и в течение данного периода, делающие также могут подключится к его подаче. Однако наши специалисты готовы принять заявления от пострадавших и после 1 марта, но это уже будет работа в рамках индивидуальных исков", - сообщил РИА Новости представитель управления. Сразу после первых случаев отравления бургерную закрыли до выяснения обстоятельств. В продукции собственного изготовления заведения – наггетсах и соусах – нашли сальмонеллу. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности. 15 февраля директора бургерной отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922005725.html
https://ria.ru/20240107/gaz-1920033900.html
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происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), дальнереченск, приморский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Дальнереченск, Приморский край
Отравившиеся в бургерной в Приморье присоединились к иску Роспотребнадзора

К иску Роспотребнадзора присоединились 33 отравившихся в бургерной в Приморье

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 фев – РИА Новости. Более 30 приморцев, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, присоединились к коллективному иску Роспотребнадзора о компенсации пострадавшим, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления ведомства.
Прокуратура Приморья 11 февраля сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля в местной бургерной "М-Бургер". По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 февраля, пострадали 62 человека, среди них есть дети. 21 февраля региональный минздрав сообщил о том, что все пострадавшие выписаны из больниц. Управление Роспотребнадзора инициировало подачу коллективного иска о защите прав потребителей и взыскания компенсации морального вреда, пострадавшим предлагалось обратиться в управление с заявлением до 1 марта.
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"К настоящему моменту к коллективному иску о компенсации присоединились 33 пострадавших, заявления принимаются до завтра, 1 марта. После этого специалисты приступят к составлению коллективного иска и в течение данного периода, делающие также могут подключится к его подаче. Однако наши специалисты готовы принять заявления от пострадавших и после 1 марта, но это уже будет работа в рамках индивидуальных исков", - сообщил РИА Новости представитель управления.
Сразу после первых случаев отравления бургерную закрыли до выяснения обстоятельств. В продукции собственного изготовления заведения – наггетсах и соусах – нашли сальмонеллу. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности. 15 февраля директора бургерной отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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