https://ria.ru/20240229/bronepoezd-1930314035.html

Володин ответил на опасения Запада по поводу "российской угрозы"

Володин ответил на опасения Запада по поводу "российской угрозы" - РИА Новости, 29.02.2024

Володин ответил на опасения Запада по поводу "российской угрозы"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя опасения западных стран о "российской угрозе", заявил, что Россия - мирное государство, но "бронепоезд стоит... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:26

2024-02-29T17:26

2024-02-29T17:26

послание президента федеральному собранию — 2024

вячеслав володин

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя опасения западных стран о "российской угрозе", заявил, что Россия - мирное государство, но "бронепоезд стоит на запасном пути".В четверг российский президент обратится к Федеральному Собранию с очередным посланием."В первой части послания президент уделил особое внимание вопросам безопасности, защиты страны. Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути - такой ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также он отметил, что сегодня во главе России сильный лидер, который "слышит и хорошо чувствует", что волнует людей, чем живёт страна.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало более 207 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18,6 миллиона просмотров.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , вячеслав володин, россия, владимир путин, политика