https://ria.ru/20240229/britaniya-1930131486.html

В Британии выделят 72 миллиона фунтов для защиты еврейской общины

В Британии выделят 72 миллиона фунтов для защиты еврейской общины - РИА Новости, 29.02.2024

В Британии выделят 72 миллиона фунтов для защиты еврейской общины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении 72 миллионов фунтов стерлингов благотворительной организации Community Security Trust (CST),... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:53

2024-02-29T09:53

2024-02-29T09:53

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении 72 миллионов фунтов стерлингов благотворительной организации Community Security Trust (CST), занимающейся защитой евреев от антисемитизма. Ранее CST сообщила, что число случаев антисемитизма в Великобритании достигло в 2023 году рекордного почти за 40 лет уровня на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. "Я выделяю минимум 18 миллионов фунтов ежегодно в течение следующих четырех лет. (Таким образом - ред.) более 70 миллионов фунтов для защиты нашей еврейской общины", - заявил Сунак на ежегодном ужине CST, состоявшемся в среду. Текст выступления премьера был опубликован на сайте британского правительства. Как отмечает телеканал Sky News, средства пойдут на предоставление охранников, установку камер видеонаблюдения и систем сигнализации в местах, посещаемых членами еврейской общины. Премьер-министр заявил, что продолжит усилия по обеспечению безопасности проживающих в Британии евреев и по борьбе с антисемитизмом. Вместе с этим Сунак осудил рост случаев угроз и запугиваний, с которыми всё чаще сталкиваются британские политики. Накануне МВД Великобритании сообщило о выделении 31 миллиона фунтов на усиление мер безопасности для депутатов на фоне роста угроз для политиков из-за ситуации на Ближнем Востоке. Газета Times сообщала, что некоторые парламентарии подвергались запугиваниям со стороны "исламистских экстремистов", и отмечала рост угрозы политикам со стороны крайне правых. Ранее депутат от правящей Консервативной партии Майк Фрир заявил, что уходит из парламента на фоне опасений за свою безопасность. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/zvezdy-1908647960.html

https://ria.ru/20231105/evropa-1907599582.html

https://ria.ru/20231028/france-1905903933.html

https://ria.ru/20231106/antisemitizm-1907767258.html

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в мире, израиль, великобритания, россия, владимир путин, риши сунак, хамас, оон