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Путин поручил поддержать стремление бойцов участвовать в кадровой программе
Путин поручил поддержать стремление бойцов участвовать в кадровой программе - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил поддержать стремление бойцов участвовать в кадровой программе
Президент России Владимир Путин попросил Минобороны и командиров поддержать стремление бойцов участвовать в новой кадровой программе, дать возможность выезжать... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:25
2024-02-29T15:25
2024-02-29T15:25
политика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Минобороны и командиров поддержать стремление бойцов участвовать в новой кадровой программе, дать возможность выезжать на занятия. "Я прошу министерство обороны, командиров боевых соединений поддержать стремление бойцов и офицеров попробовать свои силы в новой кадровой программе, предусмотреть для них возможность подать заявку на участие, выезжать на очные занятия", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин поручил поддержать стремление бойцов участвовать в кадровой программе
Путин поручил МО поддержать стремление бойцов участвовать в кадровой программе