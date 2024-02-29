https://ria.ru/20240229/boeviki-1930365080.html

ВСУ потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе

ВСУ потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе - РИА Новости, 29.02.2024

ВСУ потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе

Украинские войска потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, один военный взят в плен, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T22:44

2024-02-29T22:44

2024-02-29T22:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

черное море

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Украинские войска потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, один военный взят в плен, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось, что группа украинских диверсантов была уничтожена при попытке высадиться на Тендровской косе. "Потери вооружённых формирований киевского режима в этой провалившейся операции - около 20 боевиков", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, в попытке высадиться с быстроходных катеров на Тендровской косе участвовали боевики 73-го центра специальных морских операций ВСУ. Местность там безлюдная. Населенных пунктов нет. "Хитрый план с треском провалился. Незадачливых диверсантов на пяти вооружённых жестко-корпусных надувных лодках поджидала засада наших морских пехотинцев. Четыре лодки они поразили стрелково-минометным огнем, их экипажи уничтожены. Одной удалось уйти", - подчеркнул Сальдо и добавил, что одна из расстрелянных лодок не затонула и была прибита к берегу. "Единственного из оставшихся в живых членов экипажа наши воины взяли в плен. Ему оказана медицинская помощь, сейчас с ним работают военные дознаватели", - подчеркнул губернатор. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930136287.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1930018540.html

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херсонская область , россия, черное море, владимир сальдо, вооруженные силы украины