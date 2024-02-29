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ВСУ потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/boeviki-1930365080.html
ВСУ потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе
ВСУ потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе - РИА Новости, 29.02.2024
ВСУ потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе
Украинские войска потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, один военный взят в плен, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:44
2024-02-29T22:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
черное море
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Украинские войска потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, один военный взят в плен, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось, что группа украинских диверсантов была уничтожена при попытке высадиться на Тендровской косе. "Потери вооружённых формирований киевского режима в этой провалившейся операции - около 20 боевиков", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, в попытке высадиться с быстроходных катеров на Тендровской косе участвовали боевики 73-го центра специальных морских операций ВСУ. Местность там безлюдная. Населенных пунктов нет. "Хитрый план с треском провалился. Незадачливых диверсантов на пяти вооружённых жестко-корпусных надувных лодках поджидала засада наших морских пехотинцев. Четыре лодки они поразили стрелково-минометным огнем, их экипажи уничтожены. Одной удалось уйти", - подчеркнул Сальдо и добавил, что одна из расстрелянных лодок не затонула и была прибита к берегу. "Единственного из оставшихся в живых членов экипажа наши воины взяли в плен. Ему оказана медицинская помощь, сейчас с ним работают военные дознаватели", - подчеркнул губернатор. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930136287.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930018540.html
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херсонская область , россия, черное море, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Черное море, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе

Сальдо: ВСУ потеряли около 20 солдат при попытке высадиться на Тендровской косе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Украинские войска потеряли около 20 боевиков при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, один военный взят в плен, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее сообщалось, что группа украинских диверсантов была уничтожена при попытке высадиться на Тендровской косе.
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«
"Потери вооружённых формирований киевского режима в этой провалившейся операции - около 20 боевиков", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, в попытке высадиться с быстроходных катеров на Тендровской косе участвовали боевики 73-го центра специальных морских операций ВСУ. Местность там безлюдная. Населенных пунктов нет.
«
"Хитрый план с треском провалился. Незадачливых диверсантов на пяти вооружённых жестко-корпусных надувных лодках поджидала засада наших морских пехотинцев. Четыре лодки они поразили стрелково-минометным огнем, их экипажи уничтожены. Одной удалось уйти", - подчеркнул Сальдо и добавил, что одна из расстрелянных лодок не затонула и была прибита к берегу.
«
"Единственного из оставшихся в живых членов экипажа наши воины взяли в плен. Ему оказана медицинская помощь, сейчас с ним работают военные дознаватели", - подчеркнул губернатор.
Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияЧерное мореВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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