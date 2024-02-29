https://ria.ru/20240229/bednost-1930191804.html

Проблема бедности в России остается острой, заявил Путин

Проблема бедности в России остается острой, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Проблема бедности в России остается острой, заявил Путин

Проблема бедности в России все еще острая, нужно, чтобы к 2030 году уровень бедности в РФ стал ниже 7%, среди многодетных семей снизился более чем вдвое, заявил РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:44

2024-02-29T12:44

2024-02-29T15:03

общество

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проблема бедности в России все еще острая, нужно, чтобы к 2030 году уровень бедности в РФ стал ниже 7%, среди многодетных семей снизился более чем вдвое, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу повторить, проблема бедности по-прежнему острая... Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%. Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению... Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в 2 раза, хотя бы до 12%", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024