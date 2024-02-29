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ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин - РИА Новости, 29.02.2024
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17:45 29.02.2024 (обновлено: 17:54 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/baza-1930318689.html
ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин
ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин - РИА Новости, 29.02.2024
ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин
Госдума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения вопросов, поставленных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:45
2024-02-29T17:54
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения вопросов, поставленных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Государственная Дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин

Володин: ГД сформирует базу для решения вопросов, озвученных в послании

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения вопросов, поставленных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«
"Государственная Дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов", - написал Володин в своем Telegram-канале.
LIVE: Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
ОнлайнПослание Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Вчера, 11:01
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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