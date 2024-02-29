https://ria.ru/20240229/baza-1930318689.html

ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин

ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин - РИА Новости, 29.02.2024

ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин

Госдума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения вопросов, поставленных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:45

2024-02-29T17:45

2024-02-29T17:54

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения вопросов, поставленных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Государственная Дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов", - написал Володин в своем Telegram-канале.

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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024