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ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин
ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин - РИА Новости, 29.02.2024
ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин
Госдума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения вопросов, поставленных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:45
2024-02-29T17:45
2024-02-29T17:54
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения вопросов, поставленных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Государственная Дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
ГД создаст базу для решения озвученных в послании вопросов, заявил Володин
Володин: ГД сформирует базу для решения вопросов, озвученных в послании