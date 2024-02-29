https://ria.ru/20240229/bankomaty-1930084611.html

Столичная компания запустила конвейерную сборку банкоматов

Столичная компания запустила конвейерную сборку банкоматов - РИА Новости, 29.02.2024

Столичная компания запустила конвейерную сборку банкоматов

Московская компания сможет выпускать в месяц более 300 современных банкоматов благодаря новой конвейерной сборочной линии, сообщил министр правительства Москвы, РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T07:10

2024-02-29T07:10

2024-02-29T07:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Московская компания сможет выпускать в месяц более 300 современных банкоматов благодаря новой конвейерной сборочной линии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Компания "САГА Технологии" выпускает всего более 700 моделей и модификаций банкоматов, платежных и информтерминалов, касс самообслуживания, электрозарядных станций, роботов и других высокотехнологичных устройств. Банкоматы имеют небольшие габариты и улучшенную антивандальную защиту."Московские предприятия уже не первый год работают над укреплением технологического суверенитета, создают и выпускают новые востребованные изделия. Например, столичный производитель банкоматов в 2022 году получил патент на разработку банкомата с рециркуляцией денег, который в этом же году был внесен в реестр отечественного оборудования Минпромторга РФ. Уже в 2023 году разработка получила сертификацию Центробанка России. На этом предприятие не останавливается, так, в прошлом году компания запустила конвейерную сборку банкоматов, которая позволит ежемесячно выпускать более 300 устройств. Таким образом, ежегодные объемы производства предприятия увеличатся на 12%", – цитирует пресс-служба ДИПП слова Овчинского.В пресс-службе напомнили, что по поручению мэра Москвы реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников. Благодаря развитию столичных предприятий и их модернизации сохраняется технологический суверенитет страны.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240226/proizvoditel-1929543228.html

https://ria.ru/20240223/entsiklopediya-1929081216.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)