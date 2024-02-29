https://ria.ru/20240229/balitskiy-1930166788.html

Вопросов об остановке ЗАЭС нет, заявил Балицкий

Вопросов об остановке ЗАЭС нет, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.02.2024

Вопросов об остановке ЗАЭС нет, заявил Балицкий

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, вопросов по поводу ее остановки нет, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:55

2024-02-29T11:55

2024-02-29T12:02

запорожская аэс

евгений балицкий

экономика

запорожская область

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, вопросов по поводу ее остановки нет, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Атомная станция работает в штатном режиме. Вопросов по поводу ее остановки на самообеспечение нет, эти вопросы в принципе у нас все закрыты", - сказал Балицкий.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская аэс, евгений балицкий, экономика, запорожская область