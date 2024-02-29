https://ria.ru/20240229/balitskiy-1930166788.html
Вопросов об остановке ЗАЭС нет, заявил Балицкий
Вопросов об остановке ЗАЭС нет, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.02.2024
Вопросов об остановке ЗАЭС нет, заявил Балицкий
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, вопросов по поводу ее остановки нет, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:55
2024-02-29T11:55
2024-02-29T12:02
запорожская аэс
евгений балицкий
экономика
запорожская область
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, вопросов по поводу ее остановки нет, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Атомная станция работает в штатном режиме. Вопросов по поводу ее остановки на самообеспечение нет, эти вопросы в принципе у нас все закрыты", - сказал Балицкий.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, евгений балицкий, экономика, запорожская область
Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Экономика, Запорожская область
Вопросов об остановке ЗАЭС нет, заявил Балицкий
Балицкий: ЗАЭС работает в штатном режиме, вопросов об остановке нет