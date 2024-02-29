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На закупку школьных автобусов выделят 66 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.02.2024
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14:10 29.02.2024
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На закупку школьных автобусов выделят 66 миллиардов рублей
На закупку школьных автобусов выделят 66 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.02.2024
На закупку школьных автобусов выделят 66 миллиардов рублей
Дополнительно 66 миллиардов рублей будет выделено на обновление парка школьных автобусов в регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:10
2024-02-29T14:10
россия
владимир путин
экономика
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Дополнительно 66 миллиардов рублей будет выделено на обновление парка школьных автобусов в регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обновим и парк школьных автобусов, темпами причем не менее 3 тысяч машин в год… Выделим на закупку школьных автобусов еще дополнительно 66 миллиардов рублей. И, конечно, это должна быть техника, произведенная в России – полностью или с высокой степенью локализации", - сказал президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Вопрос обновления парка школьных автобусов особенно актуален для малых городов и сельской местности, отметил Путин. "Об этом говорят и жители, и главы муниципалитетов регионов. Действительно, очень важная программа", - подчеркнул глава государства. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930203297.html
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россия, владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Владимир Путин, Экономика, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
На закупку школьных автобусов выделят 66 миллиардов рублей

Путин: на закупку школьных автобусов дополнительно выделят 66 миллиардов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьный автобус. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Дополнительно 66 миллиардов рублей будет выделено на обновление парка школьных автобусов в регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обновим и парк школьных автобусов, темпами причем не менее 3 тысяч машин в год… Выделим на закупку школьных автобусов еще дополнительно 66 миллиардов рублей. И, конечно, это должна быть техника, произведенная в России – полностью или с высокой степенью локализации", - сказал президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин призвал сбалансировать учебную нагрузку в школах
Вчера, 13:01
Вопрос обновления парка школьных автобусов особенно актуален для малых городов и сельской местности, отметил Путин.
"Об этом говорят и жители, и главы муниципалитетов регионов. Действительно, очень важная программа", - подчеркнул глава государства.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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