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На закупку школьных автобусов выделят 66 миллиардов рублей

На закупку школьных автобусов выделят 66 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.02.2024

На закупку школьных автобусов выделят 66 миллиардов рублей

Дополнительно 66 миллиардов рублей будет выделено на обновление парка школьных автобусов в регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:10

2024-02-29T14:10

2024-02-29T14:10

россия

владимир путин

экономика

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Дополнительно 66 миллиардов рублей будет выделено на обновление парка школьных автобусов в регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обновим и парк школьных автобусов, темпами причем не менее 3 тысяч машин в год… Выделим на закупку школьных автобусов еще дополнительно 66 миллиардов рублей. И, конечно, это должна быть техника, произведенная в России – полностью или с высокой степенью локализации", - сказал президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Вопрос обновления парка школьных автобусов особенно актуален для малых городов и сельской местности, отметил Путин. "Об этом говорят и жители, и главы муниципалитетов регионов. Действительно, очень важная программа", - подчеркнул глава государства. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию — 2024