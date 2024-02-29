https://ria.ru/20240229/aviaperelety-1930241860.html
Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными
Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными - РИА Новости, 29.02.2024
Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными
Авиаперелеты по России должны стать более доступными для граждан, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:06
2024-02-29T14:06
2024-02-29T14:50
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Авиаперелеты по России должны стать более доступными для граждан, заявил глава государства Владимир Путин."Более доступными должны стать авиаперелеты", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.По его словам, предстоит модернизировать не менее 75 аэропортов за шесть лет.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин
Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными
Путин: авиаперелеты по России должны стать более доступными