https://ria.ru/20240229/aviaperelety-1930241860.html

Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными

Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными - РИА Новости, 29.02.2024

Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными

Авиаперелеты по России должны стать более доступными для граждан, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:06

2024-02-29T14:06

2024-02-29T14:50

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Авиаперелеты по России должны стать более доступными для граждан, заявил глава государства Владимир Путин."Более доступными должны стать авиаперелеты", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.По его словам, предстоит модернизировать не менее 75 аэропортов за шесть лет.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/flot-1930244786.html

россия

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россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин