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Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными - РИА Новости, 29.02.2024
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14:06 29.02.2024 (обновлено: 14:50 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/aviaperelety-1930241860.html
Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными
Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными - РИА Новости, 29.02.2024
Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными
Авиаперелеты по России должны стать более доступными для граждан, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:06
2024-02-29T14:50
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Авиаперелеты по России должны стать более доступными для граждан, заявил глава государства Владимир Путин."Более доступными должны стать авиаперелеты", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.По его словам, предстоит модернизировать не менее 75 аэропортов за шесть лет.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин
Путин заявил, что авиаперелеты по России должны стать более доступными

Путин: авиаперелеты по России должны стать более доступными

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТрансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в штабе общественной поддержки Республики Крым в Симферополе
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в штабе общественной поддержки Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в штабе общественной поддержки Республики Крым в Симферополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Авиаперелеты по России должны стать более доступными для граждан, заявил глава государства Владимир Путин.
«
"Более доступными должны стать авиаперелеты", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
По его словам, предстоит модернизировать не менее 75 аэропортов за шесть лет.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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РоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир Путин
 
 
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