https://ria.ru/20240229/aviamobilnost-1930242987.html

Путин поручил повысить авиационную мобильность

Путин поручил повысить авиационную мобильность - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил повысить авиационную мобильность

В ближайшие годы необходимо повысить авиационную мобильность в РФ, к 2030 году она должна вырасти в полтора раза к уровню 2023 года, заявил президент России... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:09

2024-02-29T14:09

2024-02-29T14:47

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В ближайшие годы необходимо повысить авиационную мобильность в РФ, к 2030 году она должна вырасти в полтора раза к уровню 2023 года, заявил президент России Владимир Путин."Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан. В 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года. Для этого планируем ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин