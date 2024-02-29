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Путин поручил повысить авиационную мобильность - РИА Новости, 29.02.2024
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14:09 29.02.2024 (обновлено: 14:47 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/aviamobilnost-1930242987.html
Путин поручил повысить авиационную мобильность
Путин поручил повысить авиационную мобильность - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил повысить авиационную мобильность
В ближайшие годы необходимо повысить авиационную мобильность в РФ, к 2030 году она должна вырасти в полтора раза к уровню 2023 года, заявил президент России... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:09
2024-02-29T14:47
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В ближайшие годы необходимо повысить авиационную мобильность в РФ, к 2030 году она должна вырасти в полтора раза к уровню 2023 года, заявил президент России Владимир Путин."Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан. В 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года. Для этого планируем ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин
Путин поручил повысить авиационную мобильность

Путин: к 2030 году авиамобильность должна вырасти в 1,5 раза к уровню 2023-го

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В ближайшие годы необходимо повысить авиационную мобильность в РФ, к 2030 году она должна вырасти в полтора раза к уровню 2023 года, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан. В 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года. Для этого планируем ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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