https://ria.ru/20240229/aviamobilnost-1930242987.html
Путин поручил повысить авиационную мобильность
Путин поручил повысить авиационную мобильность - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил повысить авиационную мобильность
В ближайшие годы необходимо повысить авиационную мобильность в РФ, к 2030 году она должна вырасти в полтора раза к уровню 2023 года, заявил президент России... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:09
2024-02-29T14:09
2024-02-29T14:47
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В ближайшие годы необходимо повысить авиационную мобильность в РФ, к 2030 году она должна вырасти в полтора раза к уровню 2023 года, заявил президент России Владимир Путин."Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан. В 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года. Для этого планируем ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин
Путин поручил повысить авиационную мобильность
Путин: к 2030 году авиамобильность должна вырасти в 1,5 раза к уровню 2023-го