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Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса

Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса - РИА Новости, 29.02.2024

Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса

Поддержка агропромышленного комплекса в РФ будет обязательно продолжена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:33

2024-02-29T13:33

2024-02-29T14:14

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Поддержка агропромышленного комплекса в РФ будет обязательно продолжена, заявил президент России Владимир Путин.Во время послания Федеральному собранию глава государства отметил работу малого и среднего бизнеса на селе в агропромышленном комплексе. По его словам, сейчас Россия не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и является лидером на глобальном рынке пшеницы - входит в двадцатку ведущих стран-экспортеров продуктов питания."К 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее, чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт - увеличиться в полтора раза. Мы обязательно продолжим поддержку отрасли, а также программу комплексного обустройства сельских территорий, включая обновление и модернизацию почтовых отделений", - сказал Путин и поблагодарил фермеров, работников и специалистов сельского хозяйства за "впечатляющие результаты".В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Путин: "Мы продолжим поддержку сельскохозяйственной отрасли" Путин: "Мы продолжим поддержку сельскохозяйственной отрасли" 2024-02-29T13:33 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, владимир путин