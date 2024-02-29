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Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса - РИА Новости, 29.02.2024
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13:33 29.02.2024 (обновлено: 14:14 29.02.2024)
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Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса
Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса - РИА Новости, 29.02.2024
Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса
Поддержка агропромышленного комплекса в РФ будет обязательно продолжена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:33
2024-02-29T14:14
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Поддержка агропромышленного комплекса в РФ будет обязательно продолжена, заявил президент России Владимир Путин.Во время послания Федеральному собранию глава государства отметил работу малого и среднего бизнеса на селе в агропромышленном комплексе. По его словам, сейчас Россия не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и является лидером на глобальном рынке пшеницы - входит в двадцатку ведущих стран-экспортеров продуктов питания."К 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее, чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт - увеличиться в полтора раза. Мы обязательно продолжим поддержку отрасли, а также программу комплексного обустройства сельских территорий, включая обновление и модернизацию почтовых отделений", - сказал Путин и поблагодарил фермеров, работников и специалистов сельского хозяйства за "впечатляющие результаты".В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин: "Мы продолжим поддержку сельскохозяйственной отрасли"
Путин: "Мы продолжим поддержку сельскохозяйственной отрасли"
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россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , экономика, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Экономика, Владимир Путин
Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса

Путин: поддержка сельскохозяйственной отрасли будет обязательно продолжена

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Поддержка агропромышленного комплекса в РФ будет обязательно продолжена, заявил президент России Владимир Путин.
Во время послания Федеральному собранию глава государства отметил работу малого и среднего бизнеса на селе в агропромышленном комплексе. По его словам, сейчас Россия не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и является лидером на глобальном рынке пшеницы - входит в двадцатку ведущих стран-экспортеров продуктов питания.
"К 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее, чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт - увеличиться в полтора раза. Мы обязательно продолжим поддержку отрасли, а также программу комплексного обустройства сельских территорий, включая обновление и модернизацию почтовых отделений", - сказал Путин и поблагодарил фермеров, работников и специалистов сельского хозяйства за "впечатляющие результаты".
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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РоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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