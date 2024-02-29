https://ria.ru/20240229/apk-1930222562.html
Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса
Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса - РИА Новости, 29.02.2024
Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса
Поддержка агропромышленного комплекса в РФ будет обязательно продолжена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:33
2024-02-29T13:33
2024-02-29T14:14
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930244764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19f15c61ceaa7b9af0cc4b16d442a33f.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Поддержка агропромышленного комплекса в РФ будет обязательно продолжена, заявил президент России Владимир Путин.Во время послания Федеральному собранию глава государства отметил работу малого и среднего бизнеса на селе в агропромышленном комплексе. По его словам, сейчас Россия не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и является лидером на глобальном рынке пшеницы - входит в двадцатку ведущих стран-экспортеров продуктов питания."К 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее, чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт - увеличиться в полтора раза. Мы обязательно продолжим поддержку отрасли, а также программу комплексного обустройства сельских территорий, включая обновление и модернизацию почтовых отделений", - сказал Путин и поблагодарил фермеров, работников и специалистов сельского хозяйства за "впечатляющие результаты".В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240221/posevnaya-1928611089.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930244764_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5a2614d135f0c3381732a5cf65ecd1df.jpg
Путин: "Мы продолжим поддержку сельскохозяйственной отрасли"
Путин: "Мы продолжим поддержку сельскохозяйственной отрасли"
2024-02-29T13:33
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Экономика, Владимир Путин
Путин пообещал продолжить поддержку агропромышленного комплекса
Путин: поддержка сельскохозяйственной отрасли будет обязательно продолжена
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Поддержка агропромышленного комплекса в РФ будет обязательно продолжена, заявил президент России Владимир Путин.
Во время послания Федеральному собранию глава государства отметил работу малого и среднего бизнеса на селе в агропромышленном комплексе. По его словам, сейчас Россия не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и является лидером на глобальном рынке пшеницы - входит в двадцатку ведущих стран-экспортеров продуктов питания.
"К 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее, чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт - увеличиться в полтора раза. Мы обязательно продолжим поддержку отрасли, а также программу комплексного обустройства сельских территорий, включая обновление и модернизацию почтовых отделений", - сказал Путин и поблагодарил фермеров, работников и специалистов сельского хозяйства за "впечатляющие результаты".
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Глава Минсельхоза рассказал о ходе посевной 2024 года