https://ria.ru/20240229/anapa-1930054156.html

В АТОР рассказали о стоимости отдыха в Анапе на майские праздники и летом

В АТОР рассказали о стоимости отдыха в Анапе на майские праздники и летом - РИА Новости, 29.02.2024

В АТОР рассказали о стоимости отдыха в Анапе на майские праздники и летом

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется летний отдых в Анапе, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T03:53

2024-02-29T03:53

2024-02-29T03:53

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется летний отдых в Анапе, сообщает АТОР.Сейчас приобрести путевки в один из самых востребованных черноморских курортов можно со скидкой в 30 процентов, отмечают участники рынка. Причем объемы бронирований в январе и феврале на 40 процентов превышают прошлогодние.Самый востребованный формат отдыха в Анапе – отели категории три и четыре звезды, работающие по системе "все включено". Стандартная продолжительность пребывания – десять дней. Больше всего бронирований сделано на июль и август. Кроме того, отмечают участники рынка, отдыхающие в этом году активно заказывают объекты размещения на бархатный сезон - сентябрь и октябрь.Средняя стоимость недельного отдыха на "все включено" на майские праздники в "трешке" составит 35 тысяч рублей на двоих, в "четверке" - от 45 до 60 тысяч рублей. За пятизвездочный сервис придется заплатить не менее 80 тысяч рублей на двоих. Траты на дорогу необходимо учесть отдельно.Во второй половине июня, когда температура воды в море станет комфортной, за шесть ночей в "трешке" на "все включено" придется отдать не менее 50 тысяч рублей на двоих. Размещение в четырехзвездочной гостинице обойдется в 65-85 тысяч, а в "пятерке" от 140 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты – дополнительная статья расходов.

https://ria.ru/20240228/kaspiy-1929942984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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