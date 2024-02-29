https://ria.ru/20240229/anapa-1930054156.html
В АТОР рассказали о стоимости отдыха в Анапе на майские праздники и летом
В АТОР рассказали о стоимости отдыха в Анапе на майские праздники и летом - РИА Новости, 29.02.2024
В АТОР рассказали о стоимости отдыха в Анапе на майские праздники и летом
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется летний отдых в Анапе, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T03:53
2024-02-29T03:53
2024-02-29T03:53
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется летний отдых в Анапе, сообщает АТОР.Сейчас приобрести путевки в один из самых востребованных черноморских курортов можно со скидкой в 30 процентов, отмечают участники рынка. Причем объемы бронирований в январе и феврале на 40 процентов превышают прошлогодние.Самый востребованный формат отдыха в Анапе – отели категории три и четыре звезды, работающие по системе "все включено". Стандартная продолжительность пребывания – десять дней. Больше всего бронирований сделано на июль и август. Кроме того, отмечают участники рынка, отдыхающие в этом году активно заказывают объекты размещения на бархатный сезон - сентябрь и октябрь.Средняя стоимость недельного отдыха на "все включено" на майские праздники в "трешке" составит 35 тысяч рублей на двоих, в "четверке" - от 45 до 60 тысяч рублей. За пятизвездочный сервис придется заплатить не менее 80 тысяч рублей на двоих. Траты на дорогу необходимо учесть отдельно.Во второй половине июня, когда температура воды в море станет комфортной, за шесть ночей в "трешке" на "все включено" придется отдать не менее 50 тысяч рублей на двоих. Размещение в четырехзвездочной гостинице обойдется в 65-85 тысяч, а в "пятерке" от 140 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты – дополнительная статья расходов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, отдых на море, туры, путешествия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Отдых на море, Туры, Путешествия
В АТОР рассказали о стоимости отдыха в Анапе на майские праздники и летом
АТОР: неделя отдыха в Анапе на майские праздники — около 35 тысяч на двоих
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости
. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется летний отдых в Анапе, сообщает
АТОР.
Сейчас приобрести путевки в один из самых востребованных черноморских курортов можно со скидкой в 30 процентов, отмечают участники рынка. Причем объемы бронирований в январе и феврале на 40 процентов превышают прошлогодние.
Самый востребованный формат отдыха в Анапе – отели категории три и четыре звезды, работающие по системе "все включено". Стандартная продолжительность пребывания – десять дней. Больше всего бронирований сделано на июль и август. Кроме того, отмечают участники рынка, отдыхающие в этом году активно заказывают объекты размещения на бархатный сезон - сентябрь и октябрь.
Средняя стоимость недельного отдыха на "все включено" на майские праздники в "трешке" составит 35 тысяч рублей на двоих, в "четверке" - от 45 до 60 тысяч рублей. За пятизвездочный сервис придется заплатить не менее 80 тысяч рублей на двоих. Траты на дорогу необходимо учесть отдельно.
Во второй половине июня, когда температура воды в море станет комфортной, за шесть ночей в "трешке" на "все включено" придется отдать не менее 50 тысяч рублей на двоих. Размещение в четырехзвездочной гостинице обойдется в 65-85 тысяч, а в "пятерке" от 140 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты – дополнительная статья расходов.
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