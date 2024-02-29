https://ria.ru/20240229/amortizatsiya-1930282717.html

Путин предложил изменить расчет амортизации затрат на оборудование

Путин предложил изменить расчет амортизации затрат на оборудование - РИА Новости, 29.02.2024

Путин предложил изменить расчет амортизации затрат на оборудование

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил увеличить базу для расчета амортизации затрат на российское оборудование и... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:42

2024-02-29T15:42

2024-02-29T15:42

экономика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил увеличить базу для расчета амортизации затрат на российское оборудование и НИОКРы. "Чтобы стимулировать обновление производственных мощностей предприятий обрабатывающей промышленности, предлагаю для них увеличить базу для расчета амортизации. Она составит 200% затрат на российское оборудование и НИОКРы", - сказал он. "Если компания приобретает отечественные станки на 10 миллионов рублей, то она сможет уменьшить налогооблагаемую базу на 20 миллионов - это такая серьезная поддержка", - пояснил президент.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024