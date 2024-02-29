https://ria.ru/20240229/alleya-1930336412.html

В Сириусе открыли аллею с экзотическими растениями в рамках ВФМ

В Сириусе открыли аллею с экзотическими растениями в рамках ВФМ - РИА Новости, 29.02.2024

В Сириусе открыли аллею с экзотическими растениями в рамках ВФМ

Аллею, соединяющую Олимпийский парк и Имеретинскую набережную, открыли в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи, там высадили десятки экзотических... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:11

2024-02-29T19:11

2024-02-29T19:11

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 29 фев – РИА Новости. Аллею, соединяющую Олимпийский парк и Имеретинскую набережную, открыли в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи, там высадили десятки экзотических растений, создали велодорожки, зоны отдыха оборудовали фонтаном и другой инфраструктурой, передает корреспондент РИА Новости. О создании парка с аллеей общей площадью 30 тысяч квадратных метров ко Всемирному фестивалю молодежи говорилось в декабре прошлого года. Тогда специалисты работали над созданием экзотической зоны, объединяющей Имеретинскую набережную и Олимпийский парк. Аллея наполнена декоративными растениями, включая крупномеры - это кипарисы, итальянская пиния, пальмы "Вашингтония". Как поясняли озеленители, флористические уголки создавались по принципу бережного отношения к природе, ничего не вырубалось, наоборот, рабочие подбирали наиболее приемлемые варианты для сохранения деревьев, которые росли на месте аллеи до ее создания. "Изначально подписывалось соглашение о реализации масштабного проекта, была определена дата, связанная с открытием Всемирного фестиваля молодежи, и самое главное, что та задача, которая была поставлена председателем совета федеральной территории Шмелевой Еленой Владимировной, она выполнена", - сказал журналистам глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин. Он подчеркнул, что аллея не только соединит два знаковых маршрута - Олимпийский парк и Имеретинскую набережную, но и станет неким наследием фестиваля. "Аллея соединяет два важных маршрута, аллея широкая, аллея красивая, аллея функциональная. Есть и фонтан большой, есть возможность посидеть на лавочке, есть велодорожки. Это аллея соответствует всем современным стандартам комфортной городской среды, поэтому это наследие фестиваля, мы дату определяли к фестивалю. Хотим, чтобы те, кто приехали к нам из других регионов страны, и гости из других стран мира, они видели, что мы бережно относимся к олимпийскому наследию, мы его развиваем, создаем объекты, делаем все возможное для развития талантов нашей страны", - заключил Плишкин. Он пояснил, что название аллеи пока не выбрали, скорее всего, наименование новому месту будут подбирать совместно с жителями. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина, будут задействованы все объекты Олимпиады-2014. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240226/yarmarka-1929613305.html

https://ria.ru/20240229/festival-1930334830.html

https://ria.ru/20240225/sirius-1929393692.html

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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024