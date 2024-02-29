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В Италии оценили поиск путей использования замороженных активов России - РИА Новости, 29.02.2024
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22:02 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/aktivy-1930361338.html
В Италии оценили поиск путей использования замороженных активов России
В Италии оценили поиск путей использования замороженных активов России - РИА Новости, 29.02.2024
В Италии оценили поиск путей использования замороженных активов России
Найти правовую основу для использования замороженных российских активов на восстановление Украины будет сложно, заявил на полях встречи коллег по "Большой... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:02
2024-02-29T22:02
россия
украина
италия
еврокомиссия
g7
евросоюз
санкции в отношении россии
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РИМ, 29 фев - РИА Новости. Найти правовую основу для использования замороженных российских активов на восстановление Украины будет сложно, заявил на полях встречи коллег по "Большой двадцатке" в Сан-Паоло министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти. &quot;Итальянскому председательству в G7 предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине&quot;, - приводит его слова агентство Nova.Страны G7 в коммюнике 24 февраля заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240229/konfiskatsiya-1930118336.html
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россия, украина, италия, еврокомиссия, g7, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Италия, Еврокомиссия, G7, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Италии оценили поиск путей использования замороженных активов России

Минфин Италии: поиск путей использования замороженных активов РФ будет сложным

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПлощадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме
Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме. Архивное фото
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РИМ, 29 фев - РИА Новости. Найти правовую основу для использования замороженных российских активов на восстановление Украины будет сложно, заявил на полях встречи коллег по "Большой двадцатке" в Сан-Паоло министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти.
«

"Итальянскому председательству в G7 предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине", - приводит его слова агентство Nova.

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Страны G7 в коммюнике 24 февраля заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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