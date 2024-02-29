https://ria.ru/20240229/aktivy-1930270502.html

Силуанов назвал заморозку российских активов непросчитанным шагом

Силуанов назвал заморозку российских активов непросчитанным шагом - РИА Новости, 29.02.2024

Силуанов назвал заморозку российских активов непросчитанным шагом

Заморозка российских активов является непросчитанным шагом со стороны западных стран, возможные решения по их изъятию нанесут западным компаниям большой ущерб,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:04

2024-02-29T15:04

2024-02-29T17:19

россия

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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европа

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еврокомиссия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Заморозка российских активов является непросчитанным шагом со стороны западных стран, возможные решения по их изъятию нанесут западным компаниям большой ущерб, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Если западные страны будут принимать решения о рестрикциях, об изъятиях, мы точно так же симметрично ответим. Есть, еще раз, чем ответить. Это просто шаг не то чтобы недружественный, это шаг непросчитанный, потому что, если замораживаются и изымаются золотовалютные резервы Центрального банка, то доверие к западным институтам, доверие к правовой западной системе, которая всегда считалась... говорили о том, что западный продукты, гарантирующие ведение бизнеса, сохранность собственности. Если это будет, все это рухнет. И это нанесет больший ущерб западным компаниям, чем Российской Федерации", - сказал Силуанов.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240226/otvet-1929457010.html

https://ria.ru/20240229/konfiskatsiya-1930118336.html

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Наталья Макарова

россия, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), украина, европа, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии