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Силуанов назвал заморозку российских активов непросчитанным шагом - РИА Новости, 29.02.2024
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15:04 29.02.2024 (обновлено: 17:19 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/aktivy-1930270502.html
Силуанов назвал заморозку российских активов непросчитанным шагом
Силуанов назвал заморозку российских активов непросчитанным шагом - РИА Новости, 29.02.2024
Силуанов назвал заморозку российских активов непросчитанным шагом
Заморозка российских активов является непросчитанным шагом со стороны западных стран, возможные решения по их изъятию нанесут западным компаниям большой ущерб,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:04
2024-02-29T17:19
россия
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
украина
европа
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Заморозка российских активов является непросчитанным шагом со стороны западных стран, возможные решения по их изъятию нанесут западным компаниям большой ущерб, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Если западные страны будут принимать решения о рестрикциях, об изъятиях, мы точно так же симметрично ответим. Есть, еще раз, чем ответить. Это просто шаг не то чтобы недружественный, это шаг непросчитанный, потому что, если замораживаются и изымаются золотовалютные резервы Центрального банка, то доверие к западным институтам, доверие к правовой западной системе, которая всегда считалась... говорили о том, что западный продукты, гарантирующие ведение бизнеса, сохранность собственности. Если это будет, все это рухнет. И это нанесет больший ущерб западным компаниям, чем Российской Федерации", - сказал Силуанов.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240226/otvet-1929457010.html
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россия, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), украина, европа, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Украина, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Силуанов назвал заморозку российских активов непросчитанным шагом

Силуанов назвал заморозку активов России непросчитанным шагом со стороны Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Заморозка российских активов является непросчитанным шагом со стороны западных стран, возможные решения по их изъятию нанесут западным компаниям большой ущерб, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если западные страны будут принимать решения о рестрикциях, об изъятиях, мы точно так же симметрично ответим. Есть, еще раз, чем ответить. Это просто шаг не то чтобы недружественный, это шаг непросчитанный, потому что, если замораживаются и изымаются золотовалютные резервы Центрального банка, то доверие к западным институтам, доверие к правовой западной системе, которая всегда считалась... говорили о том, что западный продукты, гарантирующие ведение бизнеса, сохранность собственности. Если это будет, все это рухнет. И это нанесет больший ущерб западным компаниям, чем Российской Федерации", - сказал Силуанов.
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В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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РоссияЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)УкраинаЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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