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Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России - РИА Новости, 29.02.2024
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09:35 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/aktivy-1930128488.html
Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России
Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России - РИА Новости, 29.02.2024
Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:35
2024-02-29T09:35
россия
франция
сан-паулу (город)
брюно ле мэр
большая двадцатка
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов. "Я хочу быть предельно ясным: у нас сейчас нет правовой основы для изъятия российских активов. Нам нужно продолжать работу... G7 должна действовать с соблюдением верховенства права", - передает агентство Франс Пресс слова министра, выступавшего перед журналистами на полях встречи глав минфинов и центробанков G20.Встреча министров финансов и глав ЦБ G20 проходит в бразильском Сан-Паулу 28-29 февраля. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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россия, франция, сан-паулу (город), брюно ле мэр, большая двадцатка, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Франция, Сан-Паулу (город), Брюно Ле Мэр, Большая двадцатка, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России, В мире
Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России

Глава Минфина Франции: для изъятия российских активов нет правовой основы

© РИА Новости / Алексей АгарышевБрюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Брюно Ле Мэр. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов.
"Я хочу быть предельно ясным: у нас сейчас нет правовой основы для изъятия российских активов. Нам нужно продолжать работу... G7 должна действовать с соблюдением верховенства права", - передает агентство Франс Пресс слова министра, выступавшего перед журналистами на полях встречи глав минфинов и центробанков G20.
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Лидеры стран G7 приняли заявление о замороженных российских активах
24 февраля, 21:16
Встреча министров финансов и глав ЦБ G20 проходит в бразильском Сан-Паулу 28-29 февраля.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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РоссияФранцияСан-Паулу (город)Брюно Ле МэрБольшая двадцаткаЕвросоюзG7Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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