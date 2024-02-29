https://ria.ru/20240229/aktivy-1930128488.html

Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России

Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России - РИА Новости, 29.02.2024

Во Франции заявили об отсутствии правовой основы для изъятия активов России

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:35

2024-02-29T09:35

2024-02-29T09:35

россия

франция

сан-паулу (город)

брюно ле мэр

большая двадцатка

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов. "Я хочу быть предельно ясным: у нас сейчас нет правовой основы для изъятия российских активов. Нам нужно продолжать работу... G7 должна действовать с соблюдением верховенства права", - передает агентство Франс Пресс слова министра, выступавшего перед журналистами на полях встречи глав минфинов и центробанков G20.Встреча министров финансов и глав ЦБ G20 проходит в бразильском Сан-Паулу 28-29 февраля. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240224/aktivy-1929316471.html

https://ria.ru/20240218/aktivy-1928127464.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, сан-паулу (город), брюно ле мэр, большая двадцатка, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире