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G7 еще обсуждают способы использования замороженных активов России - РИА Новости, 29.02.2024
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06:44 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/aktivy-1930115072.html
G7 еще обсуждают способы использования замороженных активов России
G7 еще обсуждают способы использования замороженных активов России - РИА Новости, 29.02.2024
G7 еще обсуждают способы использования замороженных активов России
Страны "большой семерки" продолжают обсуждение вопроса относительно способов использования замороженных российских активов с целью поддержки Украины, заявил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T06:44
2024-02-29T06:44
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ТОКИО, 29 фев – РИА Новости. Страны "большой семерки" продолжают обсуждение вопроса относительно способов использования замороженных российских активов с целью поддержки Украины, заявил журналистам заместитель министра финансов Японии Масато Канда по итогам прошедших в Бразилии на полях министерской встречи G20 консультаций представителей G7. "Обсуждения продолжаются внутри "стран семерки". Хотя я и воздержусь от комментирования деталей, у нас внутри нет конфликта", - цитирует агентство Jiji его слова. Агентство, в свою очередь же, подчеркивает, что между членами G7 существуют разногласия относительно законных оснований для конфискации российских активов, на чем настаивают США. "Я считаю необходимым, чтобы все было сделано в рамках международного права", - добавил Канда, вместе с этим отметив, что "рассматриваются все возможности". Ранее глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы РФ на 285 миллиардов долларов. Она отметила, что в США для изъятия замороженных российских активов нужно законодательное основание, поэтому необходимо найти способ, "который был бы законным внутри страны и на международном законодательном уровне". Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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россия, сша, украина, джаннет йеллен, g7, евросоюз, большая двадцатка, в мире
Россия, США, Украина, Джаннет Йеллен, G7, Евросоюз, Большая двадцатка, В мире
G7 еще обсуждают способы использования замороженных активов России

Минфин Японии: G7 продолжает обсуждать способы использования активов России

© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 фев – РИА Новости. Страны "большой семерки" продолжают обсуждение вопроса относительно способов использования замороженных российских активов с целью поддержки Украины, заявил журналистам заместитель министра финансов Японии Масато Канда по итогам прошедших в Бразилии на полях министерской встречи G20 консультаций представителей G7.
«
"Обсуждения продолжаются внутри "стран семерки". Хотя я и воздержусь от комментирования деталей, у нас внутри нет конфликта", - цитирует агентство Jiji его слова.
Агентство, в свою очередь же, подчеркивает, что между членами G7 существуют разногласия относительно законных оснований для конфискации российских активов, на чем настаивают США.
"Я считаю необходимым, чтобы все было сделано в рамках международного права", - добавил Канда, вместе с этим отметив, что "рассматриваются все возможности".
Ранее глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы РФ на 285 миллиардов долларов. Она отметила, что в США для изъятия замороженных российских активов нужно законодательное основание, поэтому необходимо найти способ, "который был бы законным внутри страны и на международном законодательном уровне".
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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РоссияСШАУкраинаДжаннет ЙелленG7ЕвросоюзБольшая двадцаткаВ мире
 
 
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