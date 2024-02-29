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Умер актер Павел Маркин - РИА Новости, 29.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:02 29.02.2024 (обновлено: 20:11 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/akter-1930334720.html
Умер актер Павел Маркин
Умер актер Павел Маркин - РИА Новости, 29.02.2024
Умер актер Павел Маркин
Российский актер Павел Маркин умер в возрасте 53 лет, сообщил его коллега Александр Загоскин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:02
2024-02-29T20:11
культура
общество
россия
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российский актер Павел Маркин умер в возрасте 53 лет, сообщил его коллега Александр Загоскин."Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи", — написал он в соцсети "ВКонтакте".Загоскин подчеркнул, что похороны актера состоялись лишь сегодня. При этом он не уточнил, с чем связана такая задержка между смертью и погребением, а также не назвал причину, по которой вызывали скорую.&quot;Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы. Он так и жил — одним днем, без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы&quot;, — рассказал Загоскин.Павел Маркин сыграл роли более чем в 70 фильмах. Он также снимался в популярных сериалах: "Моя прекрасная няня", "Солдаты" и "Мент в законе — 6".
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общество, россия
Культура, Общество, Россия
Умер актер Павел Маркин

Актер из сериалов "Мент в законе" и "Моя прекрасная няня" Маркин умер в 53 года

© DixiMedia (2013)Павел Маркин
Павел Маркин
© DixiMedia (2013)
Павел Маркин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российский актер Павел Маркин умер в возрасте 53 лет, сообщил его коллега Александр Загоскин.
«
"Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Загоскин подчеркнул, что похороны актера состоялись лишь сегодня. При этом он не уточнил, с чем связана такая задержка между смертью и погребением, а также не назвал причину, по которой вызывали скорую.
«

"Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы. Он так и жил — одним днем, без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы", — рассказал Загоскин.

Павел Маркин сыграл роли более чем в 70 фильмах. Он также снимался в популярных сериалах: "Моя прекрасная няня", "Солдаты" и "Мент в законе — 6".
 
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