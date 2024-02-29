https://ria.ru/20240229/akter-1930334720.html
Умер актер Павел Маркин
Умер актер Павел Маркин - РИА Новости, 29.02.2024
Умер актер Павел Маркин
Российский актер Павел Маркин умер в возрасте 53 лет, сообщил его коллега Александр Загоскин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:02
2024-02-29T19:02
2024-02-29T20:11
культура
общество
россия
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российский актер Павел Маркин умер в возрасте 53 лет, сообщил его коллега Александр Загоскин."Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи", — написал он в соцсети "ВКонтакте".Загоскин подчеркнул, что похороны актера состоялись лишь сегодня. При этом он не уточнил, с чем связана такая задержка между смертью и погребением, а также не назвал причину, по которой вызывали скорую."Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы. Он так и жил — одним днем, без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы", — рассказал Загоскин.Павел Маркин сыграл роли более чем в 70 фильмах. Он также снимался в популярных сериалах: "Моя прекрасная няня", "Солдаты" и "Мент в законе — 6".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
Культура, Общество, Россия
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости.
Российский актер Павел Маркин умер в возрасте 53 лет, сообщил
его коллега Александр Загоскин.
«
"Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Загоскин подчеркнул, что похороны актера состоялись лишь сегодня. При этом он не уточнил, с чем связана такая задержка между смертью и погребением, а также не назвал причину, по которой вызывали скорую.
«
"Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы. Он так и жил — одним днем, без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы", — рассказал Загоскин.
Павел Маркин сыграл роли более чем в 70 фильмах. Он также снимался в популярных сериалах: "Моя прекрасная няня", "Солдаты" и "Мент в законе — 6".