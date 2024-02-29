https://ria.ru/20240229/akademiya-1930239831.html

Академия танца Эйфмана представит программу на выставке "Россия"

Академия танца Эйфмана представит программу на выставке "Россия" - РИА Новости, 29.02.2024

Академия танца Эйфмана представит программу на выставке "Россия"

Академия танца Бориса Эйфмана представит с 5 по 11 марта свою инновационную творческо-образовательную программу на международной выставке-форуме "Россия" на... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:03

2024-02-29T14:03

2024-02-29T14:03

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

борис эйфман

театр балета бориса эйфмана

новости культуры

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Академия танца Бориса Эйфмана представит с 5 по 11 марта свою инновационную творческо-образовательную программу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в рамках "Недели балета", сообщили РИА Новости в пресс-службе академии. "Академия предстанет перед зрителями как инновационное образовательное учреждение, осуществляющее подготовку универсальных артистов балета. В программе примут участие модераторы, преподаватели и учащиеся академии. Презентация академии стартует 5 марта с проведения Дня Бориса Эйфмана, который начнется с торжественного открытия стенда с участием президента академии , народного артиста России Бориса Эйфмана. Также состоится встреча с ведущей солисткой Театра балета Бориса Эйфмана Марией Абашовой", - говорится в сообщении. Также в этот день запланирована презентация фильма "Как зажигаются звезды" и показ документального проекта "Пространство жизни Бориса Эйфмана". Посетители выставки "Россия" с 6 по 10 марта смогут принять участие в мастер-классах, конкурсах в детской зоне. 8 и 9 марта состоится танцевальный флешмоб "Танцуй с Академией" с педагогом по современному танцу академии Балажем Бараньян (Венгрия), а также показ номера современной хореографии от воспитанников академии "Действенность" в постановке руководителя отделения современного танца академии Аллена Сина (Китай), пройдет балетная викторина с заданиями и призами. На протяжении работы стенда академии будет функционировать тематическая мультимедийная фотозона, где посетители выставки смогут запечатлеть себя на фоне сцены Театра Академии.

https://ria.ru/20240228/marafon-1930004933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", россия, борис эйфман, театр балета бориса эйфмана, новости культуры