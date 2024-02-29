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Академия танца Эйфмана представит программу на выставке "Россия" - РИА Новости, 29.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:03 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/akademiya-1930239831.html
Академия танца Эйфмана представит программу на выставке "Россия"
Академия танца Эйфмана представит программу на выставке "Россия" - РИА Новости, 29.02.2024
Академия танца Эйфмана представит программу на выставке "Россия"
Академия танца Бориса Эйфмана представит с 5 по 11 марта свою инновационную творческо-образовательную программу на международной выставке-форуме "Россия" на... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:03
2024-02-29T14:03
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
борис эйфман
театр балета бориса эйфмана
новости культуры
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Академия танца Бориса Эйфмана представит с 5 по 11 марта свою инновационную творческо-образовательную программу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в рамках "Недели балета", сообщили РИА Новости в пресс-службе академии. "Академия предстанет перед зрителями как инновационное образовательное учреждение, осуществляющее подготовку универсальных артистов балета. В программе примут участие модераторы, преподаватели и учащиеся академии. Презентация академии стартует 5 марта с проведения Дня Бориса Эйфмана, который начнется с торжественного открытия стенда с участием президента академии , народного артиста России Бориса Эйфмана. Также состоится встреча с ведущей солисткой Театра балета Бориса Эйфмана Марией Абашовой", - говорится в сообщении. Также в этот день запланирована презентация фильма "Как зажигаются звезды" и показ документального проекта "Пространство жизни Бориса Эйфмана". Посетители выставки "Россия" с 6 по 10 марта смогут принять участие в мастер-классах, конкурсах в детской зоне. 8 и 9 марта состоится танцевальный флешмоб "Танцуй с Академией" с педагогом по современному танцу академии Балажем Бараньян (Венгрия), а также показ номера современной хореографии от воспитанников академии "Действенность" в постановке руководителя отделения современного танца академии Аллена Сина (Китай), пройдет балетная викторина с заданиями и призами. На протяжении работы стенда академии будет функционировать тематическая мультимедийная фотозона, где посетители выставки смогут запечатлеть себя на фоне сцены Театра Академии.
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выставка-форум "россия", россия, борис эйфман, театр балета бориса эйфмана, новости культуры
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Борис Эйфман, Театр балета Бориса Эйфмана, Новости культуры
Академия танца Эйфмана представит программу на выставке "Россия"

Академия танца Эйфмана представит образовательную программу на выставке "Россия"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкКонцертная программа на Международной выставке-форуме "Россия"
Концертная программа на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Концертная программа на Международной выставке-форуме "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Академия танца Бориса Эйфмана представит с 5 по 11 марта свою инновационную творческо-образовательную программу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в рамках "Недели балета", сообщили РИА Новости в пресс-службе академии.
"Академия предстанет перед зрителями как инновационное образовательное учреждение, осуществляющее подготовку универсальных артистов балета. В программе примут участие модераторы, преподаватели и учащиеся академии. Презентация академии стартует 5 марта с проведения Дня Бориса Эйфмана, который начнется с торжественного открытия стенда с участием президента академии , народного артиста России Бориса Эйфмана. Также состоится встреча с ведущей солисткой Театра балета Бориса Эйфмана Марией Абашовой", - говорится в сообщении.
Когда мы едины: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

Квест Когда мы едины – мы непобедимы

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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Прошли соревнования по картингу на льду.

Соревнования по картингу на льду

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

Церемония бракосочетания #МЫВМЕСТЕ можем больше

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

Встреча с летчиком Константином Ярошенко

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

Встреча с легендарным десантным енотом по кличке Херсон

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

Спектакль Вера. Надежда. Любовь

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

Концертная программа О Родине, о мужестве, о славе

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

Шоу-лекция Легенды Тавриды от Олега Газманова

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

Выступление барабанщиков, номер DRUM COVER

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Демонстрация техники, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

Подсветка на павильоне №1 Центральный

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Также в этот день запланирована презентация фильма "Как зажигаются звезды" и показ документального проекта "Пространство жизни Бориса Эйфмана".
Посетители выставки "Россия" с 6 по 10 марта смогут принять участие в мастер-классах, конкурсах в детской зоне. 8 и 9 марта состоится танцевальный флешмоб "Танцуй с Академией" с педагогом по современному танцу академии Балажем Бараньян (Венгрия), а также показ номера современной хореографии от воспитанников академии "Действенность" в постановке руководителя отделения современного танца академии Аллена Сина (Китай), пройдет балетная викторина с заданиями и призами.
На протяжении работы стенда академии будет функционировать тематическая мультимедийная фотозона, где посетители выставки смогут запечатлеть себя на фоне сцены Театра Академии.
Студенты с книгами - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
На фестивале "Самая читающая" на ВДНХ пройдет поэтический марафон
28 февраля, 15:13
 
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