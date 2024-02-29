https://ria.ru/20240229/afrika-1930187850.html

Путин рассказал о развитии отношений с АСЕАН и Африкой

Путин рассказал о развитии отношений с АСЕАН и Африкой - РИА Новости, 29.02.2024

Путин рассказал о развитии отношений с АСЕАН и Африкой

Диалог России с АСЕАН, Африкой и Арабскими странами позитивно развивается, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив важность нахождения новых точек... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:38

2024-02-29T12:38

2024-02-29T15:23

африка

россия

владимир путин

в мире

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Диалог России с АСЕАН, Африкой и Арабскими странами позитивно развивается, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив важность нахождения новых точек соприкосновения в этом партнёрстве."Огромные перспективы видим в построении большого евразийского партнёрства в сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь". Позитивно развивается диалог России с АСЕАН. Настоящим прорывом стали саммиты Россия-Африка. Африканский континент всё громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет. Мы искренне поддерживаем все эти устремления. У России давние хорошие отношения с арабскими государствами", - сказал Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.Глава государства добавил, что важно находить новые точки соприкосновения в этом партнерстве.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут. Оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году: оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

африка, россия, владимир путин, в мире, послание президента федеральному собранию — 2024