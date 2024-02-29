https://ria.ru/20240229/afera-1930356780.html
В Саратове задержали трех человек за аферу с отловом бродячих собак
В Саратове задержали трех человек за аферу с отловом бродячих собак - РИА Новости, 29.02.2024
В Саратове задержали трех человек за аферу с отловом бродячих собак
Силовики задержали руководителя саратовской фирмы с двумя подчиненными по подозрению в мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей при исполнении контракта РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:24
2024-02-29T21:24
2024-02-29T21:24
происшествия
россия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909225847_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_f7b6d0a1ecd8680ebf4ab682dd571bfd.jpg
САРАТОВ, 29 фев - РИА Новости. Силовики задержали руководителя саратовской фирмы с двумя подчиненными по подозрению в мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей при исполнении контракта на отлов и стерилизацию бродячих собак, сообщило региональное управление СК РФ. Следствие установило, что с декабря 2022 года по август 2023-го администрации районов Саратова заключили с фирмой муниципальные контракты по отлову в городе бродячих собак, но в целях хищения бюджетных средств подозреваемые завышали количество фактически отловленных и стерилизованных животных и предоставляли документы с недостоверными сведениями заказчику, чем причинили ущерб бюджету региона на сумму более 10 миллионов рублей. "Противоправная деятельность подозреваемых пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Следователями СК подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Уточняется, что задержаны фактический руководитель, а также двое отловщиков животных фирмы, занимающейся предоставлением услуг по отлову и стерилизации животных. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240227/srok-1929789317.html
https://ria.ru/20240125/mvd-1923463343.html
россия
саратов
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909225847_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7b15dc6915e161b62e7412f39c8cf64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове задержали трех человек за аферу с отловом бродячих собак
Трех саратовцев задержали за аферу с отловом бродячих собак на 10 млн рублей
САРАТОВ, 29 фев - РИА Новости.
Силовики задержали руководителя саратовской фирмы с двумя подчиненными по подозрению в мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей при исполнении контракта на отлов и стерилизацию бродячих собак, сообщило
региональное управление СК РФ.
Следствие установило, что с декабря 2022 года по август 2023-го администрации районов Саратова заключили с фирмой муниципальные контракты по отлову в городе бродячих собак, но в целях хищения бюджетных средств подозреваемые завышали количество фактически отловленных и стерилизованных животных и предоставляли документы с недостоверными сведениями заказчику, чем причинили ущерб бюджету региона на сумму более 10 миллионов рублей.
Жители Кубани получили сроки за аферы с земельными участками в Сочи
«
"Противоправная деятельность подозреваемых пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Следователями СК подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что задержаны фактический руководитель, а также двое отловщиков животных фирмы, занимающейся предоставлением услуг по отлову и стерилизации животных.
Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
Турция выдала России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей