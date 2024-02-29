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В Саратове задержали трех человек за аферу с отловом бродячих собак - РИА Новости, 29.02.2024
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21:24 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/afera-1930356780.html
В Саратове задержали трех человек за аферу с отловом бродячих собак
В Саратове задержали трех человек за аферу с отловом бродячих собак - РИА Новости, 29.02.2024
В Саратове задержали трех человек за аферу с отловом бродячих собак
Силовики задержали руководителя саратовской фирмы с двумя подчиненными по подозрению в мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей при исполнении контракта РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:24
2024-02-29T21:24
происшествия
россия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 29 фев - РИА Новости. Силовики задержали руководителя саратовской фирмы с двумя подчиненными по подозрению в мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей при исполнении контракта на отлов и стерилизацию бродячих собак, сообщило региональное управление СК РФ. Следствие установило, что с декабря 2022 года по август 2023-го администрации районов Саратова заключили с фирмой муниципальные контракты по отлову в городе бродячих собак, но в целях хищения бюджетных средств подозреваемые завышали количество фактически отловленных и стерилизованных животных и предоставляли документы с недостоверными сведениями заказчику, чем причинили ущерб бюджету региона на сумму более 10 миллионов рублей. "Противоправная деятельность подозреваемых пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Следователями СК подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Уточняется, что задержаны фактический руководитель, а также двое отловщиков животных фирмы, занимающейся предоставлением услуг по отлову и стерилизации животных. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240227/srok-1929789317.html
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происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове задержали трех человек за аферу с отловом бродячих собак

Трех саратовцев задержали за аферу с отловом бродячих собак на 10 млн рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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САРАТОВ, 29 фев - РИА Новости. Силовики задержали руководителя саратовской фирмы с двумя подчиненными по подозрению в мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей при исполнении контракта на отлов и стерилизацию бродячих собак, сообщило региональное управление СК РФ.
Следствие установило, что с декабря 2022 года по август 2023-го администрации районов Саратова заключили с фирмой муниципальные контракты по отлову в городе бродячих собак, но в целях хищения бюджетных средств подозреваемые завышали количество фактически отловленных и стерилизованных животных и предоставляли документы с недостоверными сведениями заказчику, чем причинили ущерб бюджету региона на сумму более 10 миллионов рублей.
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"Противоправная деятельность подозреваемых пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Следователями СК подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что задержаны фактический руководитель, а также двое отловщиков животных фирмы, занимающейся предоставлением услуг по отлову и стерилизации животных.
Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
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