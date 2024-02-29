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За шесть лет предстоит обновить минимум 75 аэропортов, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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14:07 29.02.2024 (обновлено: 14:20 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/aeroporty-1930242491.html
За шесть лет предстоит обновить минимум 75 аэропортов, заявил Путин
За шесть лет предстоит обновить минимум 75 аэропортов, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
За шесть лет предстоит обновить минимум 75 аэропортов, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что за шесть лет предстоит модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов России. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:07
2024-02-29T14:20
послание президента федеральному собранию —  2024 
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за шесть лет предстоит модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов России."Здесь перед правительством стоит конкретная задача – за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортной сети России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Это прямое будет бюджетное финансирование. Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию. Российский лидер отметил, что это сложная задача, ведь "покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а свое производство не развивали".В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html
https://ria.ru/20231201/aeroport-1913091012.html
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послание президента федеральному собранию —  2024 , политика, владимир путин, россия
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Политика, Владимир Путин, Россия
За шесть лет предстоит обновить минимум 75 аэропортов, заявил Путин

Путин: за шесть лет предстоит обновить инфраструктуру минимум 75 аэропортов

© Limak MarashНовый терминал аэропорта Кемерово
Новый терминал аэропорта Кемерово
© Limak Marash
Новый терминал аэропорта Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за шесть лет предстоит модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов России.
"Здесь перед правительством стоит конкретная задача – за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортной сети России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Это прямое будет бюджетное финансирование. Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию. Российский лидер отметил, что это сложная задача, ведь "покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а свое производство не развивали".
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19 июля 2023, 19:53
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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Послание президента Федеральному Собранию —  2024 ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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