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Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала

Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала - РИА Новости, 29.02.2024

Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала

Кремль не располагает данными о помощи начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина Украине, но военным наверняка об этом... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:55

2024-02-29T17:55

2024-02-29T18:03

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

великобритания

тони радакин

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Кремль не располагает данными о помощи начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина Украине, но военным наверняка об этом известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее The Times сообщила, что Тони Радакин секретно помогает Украине с боевыми планами. В том числе он якобы содействовал Украине в разработке стратегии атак на военные корабли Черноморского флота ВМФ России."Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации (президента России - ред.) не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно", - приводит слова Пескова RTVI.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, великобритания, тони радакин, дмитрий песков, россия