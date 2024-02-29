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Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала
Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала - РИА Новости, 29.02.2024
Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала
Кремль не располагает данными о помощи начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина Украине, но военным наверняка об этом... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:55
2024-02-29T17:55
2024-02-29T18:03
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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великобритания
тони радакин
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Кремль не располагает данными о помощи начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина Украине, но военным наверняка об этом известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее The Times сообщила, что Тони Радакин секретно помогает Украине с боевыми планами. В том числе он якобы содействовал Украине в разработке стратегии атак на военные корабли Черноморского флота ВМФ России."Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации (президента России - ред.) не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно", - приводит слова Пескова RTVI.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Великобритания, Тони Радакин, Дмитрий Песков, Россия
Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала
Песков: военные наверняка знают, помогал ли Украине британский адмирал Радакин
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Кремль не располагает данными о помощи начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина Украине, но военным наверняка об этом известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее The Times сообщила, что Тони Радакин секретно помогает Украине с боевыми планами. В том числе он якобы содействовал Украине в разработке стратегии атак на военные корабли Черноморского флота ВМФ России.
"Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации (президента России - ред.) не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно", - приводит слова Пескова RTVI.
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