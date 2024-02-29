Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 29.02.2024 (обновлено: 18:03 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/admiral-1930321431.html
Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала
Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала - РИА Новости, 29.02.2024
Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала
Кремль не располагает данными о помощи начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина Украине, но военным наверняка об этом... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:55
2024-02-29T18:03
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
великобритания
тони радакин
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839499056_0:60:1708:1021_1920x0_80_0_0_5c2c17e56c00759e3b747ee7087d0351.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Кремль не располагает данными о помощи начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина Украине, но военным наверняка об этом известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее The Times сообщила, что Тони Радакин секретно помогает Украине с боевыми планами. В том числе он якобы содействовал Украине в разработке стратегии атак на военные корабли Черноморского флота ВМФ России."Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации (президента России - ред.) не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно", - приводит слова Пескова RTVI.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839499056_146:0:1586:1080_1920x0_80_0_0_0b887094cbd5baa5ec6b9fc850c66b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, в мире, великобритания, тони радакин, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Великобритания, Тони Радакин, Дмитрий Песков, Россия
Песков прокомментировал сообщения о помощи ВСУ от британского адмирала

Песков: военные наверняка знают, помогал ли Украине британский адмирал Радакин

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБританский адмирал Энтони Радакин
Британский адмирал Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Британский адмирал Энтони Радакин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Кремль не располагает данными о помощи начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина Украине, но военным наверняка об этом известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее The Times сообщила, что Тони Радакин секретно помогает Украине с боевыми планами. В том числе он якобы содействовал Украине в разработке стратегии атак на военные корабли Черноморского флота ВМФ России.
"Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации (президента России - ред.) не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно", - приводит слова Пескова RTVI.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреВеликобританияТони РадакинДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала