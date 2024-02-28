https://ria.ru/20240228/zhile-1930041708.html

Более 70 молодых семей кировчан получат свидетельства на покупку жилья

Более 70 молодых семей кировчан получат свидетельства на покупку жилья - РИА Новости, 28.02.2024

Более 70 молодых семей кировчан получат свидетельства на покупку жилья

Семьдесят шесть молодых семей Кировской области получат свидетельства на покупку жилья в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:04

2024-02-28T17:04

2024-02-28T17:04

кировская область

кировская область

жилье

александр соколов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776354040_0:219:3092:1958_1920x0_80_0_0_bd8cba76836fde776cccb13ebc22e66f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Семьдесят шесть молодых семей Кировской области получат свидетельства на покупку жилья в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кировской области Александр Соколов в среду вручил свидетельства на приобретение или строительство жилья многодетным молодым семьям, которые смогут уже в этом году улучшить жилищные условия. "Мы вручаем эти сертификаты, чтобы решить одну из актуальных для вас проблем, связанных с жильем. На вашем пути будет возникать еще немало вопросов и задач: надо заботиться о детях, воспитывать их, давать им образование. Но мы со своей стороны будем вам в этом помогать. Именно критерий благополучия семей станет основой для оценки эффективности работы всех органов власти в стратегии социально-экономического развития Кировской области",- приводятся в сообщении обращение Соколова к молодым семьям. Отмечается, что в 2024 году в регионе удалось увеличить количество муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. "Всего 76 молодых семей из 24 муниципальных образований Кировской области по федеральной программе получат выплаты на улучшение жилищных условий. Общий объем финансирования составил свыше 91 миллиона рублей", - подчеркивается в сообщении. Участниками программы могут стать молодые семьи, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет. Прием документов от семей проводят органы местного самоуправления по месту жительства.

https://ria.ru/20240203/reabilitatsiya-1925192441.html

https://ria.ru/20240214/kirov-1927382949.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировская область, жилье, александр соколов