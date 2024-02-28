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Более 70 молодых семей кировчан получат свидетельства на покупку жилья
Более 70 молодых семей кировчан получат свидетельства на покупку жилья - РИА Новости, 28.02.2024
Более 70 молодых семей кировчан получат свидетельства на покупку жилья
Семьдесят шесть молодых семей Кировской области получат свидетельства на покупку жилья в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:04
2024-02-28T17:04
2024-02-28T17:04
кировская область
кировская область
жилье
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Семьдесят шесть молодых семей Кировской области получат свидетельства на покупку жилья в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кировской области Александр Соколов в среду вручил свидетельства на приобретение или строительство жилья многодетным молодым семьям, которые смогут уже в этом году улучшить жилищные условия. "Мы вручаем эти сертификаты, чтобы решить одну из актуальных для вас проблем, связанных с жильем. На вашем пути будет возникать еще немало вопросов и задач: надо заботиться о детях, воспитывать их, давать им образование. Но мы со своей стороны будем вам в этом помогать. Именно критерий благополучия семей станет основой для оценки эффективности работы всех органов власти в стратегии социально-экономического развития Кировской области",- приводятся в сообщении обращение Соколова к молодым семьям. Отмечается, что в 2024 году в регионе удалось увеличить количество муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. "Всего 76 молодых семей из 24 муниципальных образований Кировской области по федеральной программе получат выплаты на улучшение жилищных условий. Общий объем финансирования составил свыше 91 миллиона рублей", - подчеркивается в сообщении. Участниками программы могут стать молодые семьи, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет. Прием документов от семей проводят органы местного самоуправления по месту жительства.
https://ria.ru/20240203/reabilitatsiya-1925192441.html
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кировская область, жилье, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Жилье, Александр Соколов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Семьдесят шесть молодых семей Кировской области получат свидетельства на покупку жилья в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кировской области Александр Соколов в среду вручил свидетельства на приобретение или строительство жилья многодетным молодым семьям, которые смогут уже в этом году улучшить жилищные условия.
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"Мы вручаем эти сертификаты, чтобы решить одну из актуальных для вас проблем, связанных с жильем. На вашем пути будет возникать еще немало вопросов и задач: надо заботиться о детях, воспитывать их, давать им образование. Но мы со своей стороны будем вам в этом помогать. Именно критерий благополучия семей станет основой для оценки эффективности работы всех органов власти в стратегии социально-экономического развития Кировской области",- приводятся в сообщении обращение Соколова к молодым семьям.
Отмечается, что в 2024 году в регионе удалось увеличить количество муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. "Всего 76 молодых семей из 24 муниципальных образований Кировской области по федеральной программе получат выплаты на улучшение жилищных условий. Общий объем финансирования составил свыше 91 миллиона рублей", - подчеркивается в сообщении.
Участниками программы могут стать молодые семьи, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет. Прием документов от семей проводят органы местного самоуправления по месту жительства.
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