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"Историческое" заявление Путина вызвало восторг в Турции - РИА Новости, 28.02.2024
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04:50 28.02.2024 (обновлено: 11:44 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/zayavlenie-1929894483.html
"Историческое" заявление Путина вызвало восторг в Турции
"Историческое" заявление Путина вызвало восторг в Турции - РИА Новости, 28.02.2024
"Историческое" заявление Путина вызвало восторг в Турции
Заявление президента Владимира Путина об энергетическом сотрудничестве с Анкарой имеет огромное значение для российско-турецких отношений, заявил экономический... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T04:50
2024-02-28T11:44
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Заявление президента Владимира Путина об энергетическом сотрудничестве с Анкарой имеет огромное значение для российско-турецких отношений, заявил экономический обозреватель Aydinlik Серхат Латифоглу.Ранее Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что считает Турцию "самым надежным партнером" в сфере энергетики.&quot;Крайне важно, что Путин выражает доверие. &lt;...&gt; Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции&quot;, — отметил экономист.По его мнению, торговые и финансовые отношения между Россией и Турцией обладают "колоссальным потенциалом": их развитие приведет к значительному росту турецкой экономики."Путин дал историческое определение, назвав Турцию самым «надежным партнером». Это, конечно, о многом говорит прежде всего для Турции, а также для турецко-российских отношений", — считает Латифоглу.В октябре 2022 года президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.В ноябре прошлого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929501224.html
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в мире, экономика, турция, россия, владимир путин, нато
В мире, Экономика, Турция, Россия, Владимир Путин, НАТО
"Историческое" заявление Путина вызвало восторг в Турции

Aydinlik: доверие Путина к туркам имеет огромное значение для Анкары

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Заявление президента Владимира Путина об энергетическом сотрудничестве с Анкарой имеет огромное значение для российско-турецких отношений, заявил экономический обозреватель Aydinlik Серхат Латифоглу.
Ранее Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что считает Турцию "самым надежным партнером" в сфере энергетики.
«

"Крайне важно, что Путин выражает доверие. <...> Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции", — отметил экономист.

По его мнению, торговые и финансовые отношения между Россией и Турцией обладают "колоссальным потенциалом": их развитие приведет к значительному росту турецкой экономики.
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"Путин дал историческое определение, назвав Турцию самым «надежным партнером». Это, конечно, о многом говорит прежде всего для Турции, а также для турецко-российских отношений", — считает Латифоглу.
В октябре 2022 года президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В ноябре прошлого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.
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