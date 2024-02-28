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"Историческое" заявление Путина вызвало восторг в Турции

"Историческое" заявление Путина вызвало восторг в Турции - РИА Новости, 28.02.2024

"Историческое" заявление Путина вызвало восторг в Турции

Заявление президента Владимира Путина об энергетическом сотрудничестве с Анкарой имеет огромное значение для российско-турецких отношений, заявил экономический... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T04:50

2024-02-28T04:50

2024-02-28T11:44

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Заявление президента Владимира Путина об энергетическом сотрудничестве с Анкарой имеет огромное значение для российско-турецких отношений, заявил экономический обозреватель Aydinlik Серхат Латифоглу.Ранее Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что считает Турцию "самым надежным партнером" в сфере энергетики."Крайне важно, что Путин выражает доверие. <...> Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции", — отметил экономист.По его мнению, торговые и финансовые отношения между Россией и Турцией обладают "колоссальным потенциалом": их развитие приведет к значительному росту турецкой экономики."Путин дал историческое определение, назвав Турцию самым «надежным партнером». Это, конечно, о многом говорит прежде всего для Турции, а также для турецко-российских отношений", — считает Латифоглу.В октябре 2022 года президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.В ноябре прошлого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240226/erdogan-1929501224.html

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в мире, экономика, турция, россия, владимир путин, нато