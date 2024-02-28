"Историческое" заявление Путина вызвало восторг в Турции
Aydinlik: доверие Путина к туркам имеет огромное значение для Анкары
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Заявление президента Владимира Путина об энергетическом сотрудничестве с Анкарой имеет огромное значение для российско-турецких отношений, заявил экономический обозреватель Aydinlik Серхат Латифоглу.
Ранее Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что считает Турцию "самым надежным партнером" в сфере энергетики.
«
"Крайне важно, что Путин выражает доверие. <...> Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции", — отметил экономист.
По его мнению, торговые и финансовые отношения между Россией и Турцией обладают "колоссальным потенциалом": их развитие приведет к значительному росту турецкой экономики.
"Путин дал историческое определение, назвав Турцию самым «надежным партнером». Это, конечно, о многом говорит прежде всего для Турции, а также для турецко-российских отношений", — считает Латифоглу.
В октябре 2022 года президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В ноябре прошлого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>