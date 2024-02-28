https://ria.ru/20240228/zasedanie-1930043637.html

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 28.02.2024

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Коллеги из Минобороны и правительства России регулярно информируют президента РФ Владимира Путина о процессе обеспечения востребованными вооружениями, в этом... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:15

2024-02-28T17:15

2024-02-28T17:39

россия

безопасность

владимир путин

дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Коллеги из Минобороны и правительства России регулярно информируют президента РФ Владимира Путина о процессе обеспечения востребованными вооружениями, в этом смысле создан более спокойный режим работы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он ранее провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видео опубликовано на странице Медведева в VK."Конечно, коллеги из министерства обороны регулярно информируют президента, и из правительства. Такого рода доклады являются обычной практикой. Уже почти год назад я об этом говорил, имея в виду, что у нас создан в этом смысле более спокойный режим работы", - сообщил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

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россия, безопасность, владимир путин, дмитрий медведев