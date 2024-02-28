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Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 28.02.2024
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17:15 28.02.2024 (обновлено: 17:39 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/zasedanie-1930043637.html
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 28.02.2024
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Коллеги из Минобороны и правительства России регулярно информируют президента РФ Владимира Путина о процессе обеспечения востребованными вооружениями, в этом... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:15
2024-02-28T17:39
россия
безопасность
владимир путин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Коллеги из Минобороны и правительства России регулярно информируют президента РФ Владимира Путина о процессе обеспечения востребованными вооружениями, в этом смысле создан более спокойный режим работы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он ранее провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видео опубликовано на странице Медведева в VK."Конечно, коллеги из министерства обороны регулярно информируют президента, и из правительства. Такого рода доклады являются обычной практикой. Уже почти год назад я об этом говорил, имея в виду, что у нас создан в этом смысле более спокойный режим работы", - сообщил зампред Совбеза.
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россия, безопасность, владимир путин, дмитрий медведев
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Медведев: МО регулярно информирует Путина об обеспечении востребованным оружием

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Коллеги из Минобороны и правительства России регулярно информируют президента РФ Владимира Путина о процессе обеспечения востребованными вооружениями, в этом смысле создан более спокойный режим работы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он ранее провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видео опубликовано на странице Медведева в VK.
"Конечно, коллеги из министерства обороны регулярно информируют президента, и из правительства. Такого рода доклады являются обычной практикой. Уже почти год назад я об этом говорил, имея в виду, что у нас создан в этом смысле более спокойный режим работы", - сообщил зампред Совбеза.
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