https://ria.ru/20240228/zakony-1929916888.html

Россиянам рассказали о законах, которые вступят в силу в марте

Россиянам рассказали о законах, которые вступят в силу в марте - РИА Новости, 28.02.2024

Россиянам рассказали о законах, которые вступят в силу в марте

В России уже вступил в силу закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности, а с марта начнут действовать еще несколько... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:02

2024-02-28T10:02

2024-02-28T14:22

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России уже вступил в силу закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности, а с марта начнут действовать еще несколько нововведений, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале нижней палаты. Он напомнил, что закон о конфискации имущества начал действовать с 25 февраля."Закон позволит наказывать тех, кто поддерживает и финансирует нацистский киевский режим, из-за рубежа льет грязь на нашу страну, солдат, офицеров и добровольцев, участвующих в СВО. Негодяи будут лишены почетных званий, а их имущество, деньги и иные ценности будут конфискованы", — написал Володин. Другой закон, также вступивший в силу 25 февраля, запрещает работодателям увольнять одиноких родителей, если те воспитывают детей до 16 лет. До сих пор норма действовала для родителей детей до 14 лет. Спикер Госдумы отметил, что увольнение женщины, которая растит ребенка в одиночку, может оставить семью без средств к существованию. По его словам, закон призван защитить одиноких родителей, а работодатели должны понимать свою ответственность. Кроме того, с марта вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. По мнению Володина, это позволит исключить ситуации, когда животные содержатся в недопустимых условиях.Помимо этого, с марта в России появится система государственного экологического мониторинга, расширится круг НКО, имеющих право на господдержку, владельцам машин разрешат заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, а заявления о выплате возмещения по вкладам можно будет подавать в электронной форме.

https://ria.ru/20240201/ulitskaya-1924719591.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф