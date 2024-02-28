https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930031491.html

В Москве задержали хулигана, ударившего ножом организатора мероприятия

В Москве задержали хулигана, ударившего ножом организатора мероприятия - РИА Новости, 28.02.2024

В Москве задержали хулигана, ударившего ножом организатора мероприятия

Полиция задержала хулигана, ударившего ножом в лицо организатора открытия мемориальной доски в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:18

2024-02-28T16:18

2024-02-28T16:18

происшествия

москва

россия

ирина волк

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полиция задержала хулигана, ударившего ножом в лицо организатора открытия мемориальной доски в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Преступление было совершено во время открытия мемориальной доски на доме, в котором жил ветеран Великой Отечественной войны, летчик, Герой Советского Союза Генрих Борисович Гофман. Злоумышленник подбежал к незнакомому мужчине и ударил его ножом в лицо", - рассказала она в своем Telegram-канале. Задержанный пояснил, что находился в состоянии аффекта и не понимал что делает, следует из опубликованного представителем МВД видео. Напавшего немедленно задержали находившиеся рядом полицейские, нож был изъят. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Мотивы противоправного деяния устанавливаются.

https://ria.ru/20240226/ograblenie-1929493022.html

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происшествия, москва, россия, ирина волк