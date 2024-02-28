Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи Ходейды
Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи йеменской Ходейды
© -Йеменская береговая охрана от группировки хуситов
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Йеменская береговая охрана от группировки хуситов. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило на сайте о получении информации об атаке на судно в 60 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда.
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"UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях к западу от Ходейды, Йемен", - сообщает управление.
Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что греческий сухогруз под флагом Маршалловых островов, находившийся в 63 морских милях от Ходейды, сообщил о падении ракеты в море в трех морских милях от его носовой части. В то же время танкер под флагом Панамы, принадлежащий ОАЭ, находился в двух морских милях от правого борта сухогруза.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.