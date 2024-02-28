https://ria.ru/20240228/vybory-1930072254.html

Посольство оградит от провокаций участки по российским выборам в Берлине

Посольство оградит от провокаций участки по российским выборам в Берлине - РИА Новости, 28.02.2024

Посольство оградит от провокаций участки по российским выборам в Берлине

Посольство России в Берлине и генконсульство в Бонне сделают все возможное, чтобы оградить от провокаций избирательные участки по выборам президента РФ, заявил... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:12

2024-02-28T19:12

2024-02-28T19:12

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

россия

берлин (город)

бонн

сергей нечаев (дипломат)

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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Посольство России в Берлине и генконсульство в Бонне сделают все возможное, чтобы оградить от провокаций избирательные участки по выборам президента РФ, заявил РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. "В соцсетях распространяются призывы сорвать или затруднить проведение голосования. Тем важнее обеспечить необходимые условия для свободного волеизъявления граждан. Главное – это строгое соблюдение законодательства и обеспечение безопасности избирателей", - сказал посол. По словам Нечаева, голосование пройдет 17 марта с 08:00 до 20:00 по местному времени на двух избирательных участках в помещениях посольства в Берлине и генконсульства России в Бонне. "Понимаем, что полностью оградить избирательные участки от возможных провокаций непросто. Тем не менее сделаем все от нас зависящее, чтобы граждане России смогли реализовать свои избирательные права", - сказал он. Так, для обеспечения порядка в помещениях посольства дипмиссия намерена помимо собственной службы охраны привлечь сотрудников частных охранных предприятий. "Вопросу обеспечения безопасности избирателей и членов участковых избирательных комиссий уделяем первостепенное внимание. Находимся в плотном контакте с германскими правоохранительными органами, которые будут отвечать за безопасность внешнего периметра", - подчеркнул Нечаев. Участие немецкой полиции в обеспечении порядка снаружи российских загранучреждений будет проводиться с учетом планируемого проведения перед ними массовых акций протеста, добавил он. "Запретить их проведение в день выборов во избежание возможных инцидентов местные власти считают нецелесообразным", - пояснил Нечаев. Основной же сложностью предстоящих выборов является предписание германских властей остановить с начала года работу на территории ФРГ четырех российских генеральных консульств из пяти. Ввиду этого некоторым российским гражданам, решившим принять участие в голосовании, придется добираться до Берлина и Бонна издалека, констатировал дипломат. "Мы со своей стороны в интересах избирателей существенно увеличим количество окон выдачи избирательных бюллетеней. К работе привлечены практически все сотрудники дипломатического и консульского представительств", - сообщил Нечаев. Также члены избиркома в установленном порядке рассмотрят в отдельности каждый запрос на выездное голосование в случае, к примеру, нахождения избирателя в социальных и медицинских учреждениях. По словам посла, приходится учитывать возможность провокаций, ложных вызовов и также противоправных действий в отношении сотрудников выездных бригад. "В прежние годы на наши участки приходило несколько десятков тысяч избирателей. Все проходило спокойно и организованно. Сейчас ситуация осложняется не только резким сокращением количества избирательных участков, но и неблагоприятным антироссийским фоном, искусственно поддерживаемым в ФРГ", - добавил он.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240217/vybory-1927982543.html

https://ria.ru/20240117/vybory-1921799551.html

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выборы президента рф, россия, берлин (город), бонн, сергей нечаев (дипломат)