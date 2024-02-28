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Вучич пообещал продолжить оказывать гумпомощь Украине - РИА Новости, 28.02.2024
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17:19 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/vuchich-1930045537.html
Вучич пообещал продолжить оказывать гумпомощь Украине
Вучич пообещал продолжить оказывать гумпомощь Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Вучич пообещал продолжить оказывать гумпомощь Украине
Президент Сербии Александр Вучич на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина" с участием Владимира Зеленского поздоровался с ним и затем заявил, что Белград... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:19
2024-02-28T17:19
в мире
россия
украина
сербия
владимир зеленский
александр вучич
эди рама
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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина" с участием Владимира Зеленского поздоровался с ним и затем заявил, что Белград продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине. В Тиране в среду проводится саммит "Юго-Восточная Европа – Украина", в котором участвуют главы стран Балканского региона, включая президента Сербии Александра Вучича. Утром в среду Зеленского торжественно встретил премьер Албании Эди Рама. Главы государств и правительств региона прибывают в Палату конгресса албанской столицы, безопасность мероприятия обеспечивают свыше 1,6 тысячи полицейских. "Верим, что только конструктивный диалог и дипломатические решения могут привести к миру. Республика Сербия, как и до сих пор, продолжит в рамках своих возможностей оказывать находящемуся под угрозой населению Украины гуманитарную помощь и остается приверженной соблюдению международного права", - приводится часть заявления Вучича на пленарном заседании саммита в его соцсетях. Президент Сербии также опубликовал фотографию с рукопожатием с Владимиром Зеленским в присутствии Эди Рамы перед входом в здание, где проходит саммит. Ранее он сообщил о сохранении позиции Сербии, которая поддерживает территориальную целостность Украины, но отказывается вводить санкции против России. Сербские СМИ со ссылкой на источники написали в среду, что Вучич выступит против пунктов итоговой декларации саммита с призывом к введению санкций в отношении РФ и "зловредном влиянии" России в регионе. Министр иностранных дел Албании Игли Хасани заявил, что страна поддерживает "формулу мира" Владимира Зеленского об урегулировании без участия России, которая ранее назвала такой подход бредом. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240228/serbiya-1929990818.html
https://ria.ru/20240207/serbiya-1926024002.html
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в мире, россия, украина, сербия, владимир зеленский, александр вучич, эди рама
В мире, Россия, Украина, Сербия, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Эди Рама
Вучич пообещал продолжить оказывать гумпомощь Украине

Вучич на саммите в Тиране пообещал продолжить оказывать гумпомощь Украине

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина" с участием Владимира Зеленского поздоровался с ним и затем заявил, что Белград продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине.
В Тиране в среду проводится саммит "Юго-Восточная Европа – Украина", в котором участвуют главы стран Балканского региона, включая президента Сербии Александра Вучича. Утром в среду Зеленского торжественно встретил премьер Албании Эди Рама. Главы государств и правительств региона прибывают в Палату конгресса албанской столицы, безопасность мероприятия обеспечивают свыше 1,6 тысячи полицейских.
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Вучич заявил о неизменности позиции Сербии по Украине
Вчера, 14:27
"Верим, что только конструктивный диалог и дипломатические решения могут привести к миру. Республика Сербия, как и до сих пор, продолжит в рамках своих возможностей оказывать находящемуся под угрозой населению Украины гуманитарную помощь и остается приверженной соблюдению международного права", - приводится часть заявления Вучича на пленарном заседании саммита в его соцсетях.
Президент Сербии также опубликовал фотографию с рукопожатием с Владимиром Зеленским в присутствии Эди Рамы перед входом в здание, где проходит саммит. Ранее он сообщил о сохранении позиции Сербии, которая поддерживает территориальную целостность Украины, но отказывается вводить санкции против России.
Сербские СМИ со ссылкой на источники написали в среду, что Вучич выступит против пунктов итоговой декларации саммита с призывом к введению санкций в отношении РФ и "зловредном влиянии" России в регионе.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Вучич рассказал, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян
7 февраля, 19:59
Министр иностранных дел Албании Игли Хасани заявил, что страна поддерживает "формулу мира" Владимира Зеленского об урегулировании без участия России, которая ранее назвала такой подход бредом. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Вучич объяснил, почему Сербии не грозит цветная революция
30 декабря 2023, 23:40
 
В миреРоссияУкраинаСербияВладимир ЗеленскийАлександр ВучичЭди Рама
 
 
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