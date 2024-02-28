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ВТБ поможет улучшить жилищные условия более 300 тысячам российских семей - РИА Новости, 28.02.2024
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19:35 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/vtb-1930076042.html
ВТБ поможет улучшить жилищные условия более 300 тысячам российских семей
ВТБ поможет улучшить жилищные условия более 300 тысячам российских семей - РИА Новости, 28.02.2024
ВТБ поможет улучшить жилищные условия более 300 тысячам российских семей
В 2023 году ВТБ заключил более 330 кредитных соглашений с клиентами среднего и малого бизнеса для строительства свыше трех миллионов квадратных метров жилья,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:35
2024-02-28T19:35
россия
втб
банки
жилье
краснодарский край
рязанская область
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В 2023 году ВТБ заключил более 330 кредитных соглашений с клиентами среднего и малого бизнеса для строительства свыше трех миллионов квадратных метров жилья, сообщил в рамках Стратегической недели ВТБ руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка Руслан Еременко. "ВТБ ежегодно наращивает финансовую поддержку застройщиков, которые работают над масштабными задачами нацпроекта "Жилье и городская среда". С участием ВТБ клиентами среднего и малого бизнеса ведется строительство около 13 миллионов "квадратов" в 65 регионах России. Это поможет в ближайшие годы улучшить жилищные условия более 300 тысячам российских семей", − отметил Еременко, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, сумма открытых застройщикам в 2023 году кредитных лимитов превысила показатель 2022 года на 46% и составила более 580 миллиардов рублей. По данным ВТБ, самую высокую динамику кредитования жилищного строительства в сегменте СМБ в 2023 году показал Краснодарский край, где кредитный портфель увеличился в четыре раза. В лидерах по приросту также оказалась Новосибирская и Рязанская области, где рост составил в три и два раза соответственно. По результатам 2023 года ВТБ фиксирует положительную динамику поступлений средств граждан на счета эскроу на фоне высокого спроса на жилье. Объем привлеченных средств на открытых в банке эскроу-счетах вырос в 1,8 раза.
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россия, втб, банки, жилье, краснодарский край, рязанская область
Россия, ВТБ, Банки, Жилье, Краснодарский край, Рязанская область

ВТБ поможет улучшить жилищные условия более 300 тысячам российских семей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В 2023 году ВТБ заключил более 330 кредитных соглашений с клиентами среднего и малого бизнеса для строительства свыше трех миллионов квадратных метров жилья, сообщил в рамках Стратегической недели ВТБ руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка Руслан Еременко.
"ВТБ ежегодно наращивает финансовую поддержку застройщиков, которые работают над масштабными задачами нацпроекта "Жилье и городская среда". С участием ВТБ клиентами среднего и малого бизнеса ведется строительство около 13 миллионов "квадратов" в 65 регионах России. Это поможет в ближайшие годы улучшить жилищные условия более 300 тысячам российских семей", − отметил Еременко, слова которого приводятся в сообщении.
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Вчера, 19:34
По его словам, сумма открытых застройщикам в 2023 году кредитных лимитов превысила показатель 2022 года на 46% и составила более 580 миллиардов рублей.
По данным ВТБ, самую высокую динамику кредитования жилищного строительства в сегменте СМБ в 2023 году показал Краснодарский край, где кредитный портфель увеличился в четыре раза. В лидерах по приросту также оказалась Новосибирская и Рязанская области, где рост составил в три и два раза соответственно.
По результатам 2023 года ВТБ фиксирует положительную динамику поступлений средств граждан на счета эскроу на фоне высокого спроса на жилье. Объем привлеченных средств на открытых в банке эскроу-счетах вырос в 1,8 раза.
 
РоссияВТББанкиЖильеКраснодарский крайРязанская область
 
 
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