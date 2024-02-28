https://ria.ru/20240228/vtb-1930075380.html

Число гарантий МСБ, выданных ВТБ, за год увеличилось на четверть

Число гарантий МСБ, выданных ВТБ, за год увеличилось на четверть - РИА Новости, 28.02.2024

Число гарантий МСБ, выданных ВТБ, за год увеличилось на четверть

В 2023 году субъекты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ 21,5 тысячи гарантий и аккредитивов, что на четверть превышает результат предыдущего года, сообщил РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:34

2024-02-28T19:34

2024-02-28T19:55

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В 2023 году субъекты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ 21,5 тысячи гарантий и аккредитивов, что на четверть превышает результат предыдущего года, сообщил рамках Стратегической недели ВТБ руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка Руслан Еременко. По его словам, объем выдач документарных продуктов за 2023 год вырос на 30% к 2022 году − до 672,3 миллиарда рублей. Гарантийный портфель клиентов среднего и малого бизнеса по итогам 2023 года вырос на 28% и составил 641 миллиард рублей. На первом месте по частоте оформлений оказались гарантии на исполнение контрактов – они занимают 52% объема портфеля. Еще более четверти приходится на гарантии возврата аванса. Среди самых востребованных продуктов также гарантии возврата займа, платежа, налоговые и таможенные. По данным ВТБ, банковские гарантии активнее привлекают предприятия транспорта и инфраструктурного строительства, торговли, машиностроения и металлообработки, а также жилищного и коммерческого строительства. "Гарантийный рынок продолжает расти на фоне увеличения объема госзакупок и числа активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса. ВТБ поддерживает предпринимателей как в работе на госзаказ, так и по коммерческим контрактам. <…>", − отметил Еременко, слова которого приводятся в сообщении.

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Артем Смирнов

россия, втб, бизнес, твой бизнес – новости