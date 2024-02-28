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Число гарантий МСБ, выданных ВТБ, за год увеличилось на четверть
Число гарантий МСБ, выданных ВТБ, за год увеличилось на четверть - РИА Новости, 28.02.2024
Число гарантий МСБ, выданных ВТБ, за год увеличилось на четверть
В 2023 году субъекты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ 21,5 тысячи гарантий и аккредитивов, что на четверть превышает результат предыдущего года, сообщил РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:34
2024-02-28T19:34
2024-02-28T19:55
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В 2023 году субъекты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ 21,5 тысячи гарантий и аккредитивов, что на четверть превышает результат предыдущего года, сообщил рамках Стратегической недели ВТБ руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка Руслан Еременко. По его словам, объем выдач документарных продуктов за 2023 год вырос на 30% к 2022 году − до 672,3 миллиарда рублей. Гарантийный портфель клиентов среднего и малого бизнеса по итогам 2023 года вырос на 28% и составил 641 миллиард рублей. На первом месте по частоте оформлений оказались гарантии на исполнение контрактов – они занимают 52% объема портфеля. Еще более четверти приходится на гарантии возврата аванса. Среди самых востребованных продуктов также гарантии возврата займа, платежа, налоговые и таможенные. По данным ВТБ, банковские гарантии активнее привлекают предприятия транспорта и инфраструктурного строительства, торговли, машиностроения и металлообработки, а также жилищного и коммерческого строительства. "Гарантийный рынок продолжает расти на фоне увеличения объема госзакупок и числа активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса. ВТБ поддерживает предпринимателей как в работе на госзаказ, так и по коммерческим контрактам. <…>", − отметил Еременко, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, втб, бизнес, твой бизнес – новости
Россия, ВТБ, Бизнес, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В 2023 году субъекты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ 21,5 тысячи гарантий и аккредитивов, что на четверть превышает результат предыдущего года, сообщил рамках Стратегической недели ВТБ руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка Руслан Еременко.
По его словам, объем выдач документарных продуктов за 2023 год вырос на 30% к 2022 году − до 672,3 миллиарда рублей. Гарантийный портфель клиентов среднего и малого бизнеса по итогам 2023 года вырос на 28% и составил 641 миллиард рублей.
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На первом месте по частоте оформлений оказались гарантии на исполнение контрактов – они занимают 52% объема портфеля. Еще более четверти приходится на гарантии возврата аванса. Среди самых востребованных продуктов также гарантии возврата займа, платежа, налоговые и таможенные.
По данным ВТБ
, банковские гарантии активнее привлекают предприятия транспорта и инфраструктурного строительства, торговли, машиностроения и металлообработки, а также жилищного и коммерческого строительства.
"Гарантийный рынок продолжает расти на фоне увеличения объема госзакупок и числа активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса. ВТБ поддерживает предпринимателей как в работе на госзаказ, так и по коммерческим контрактам. <…>", − отметил Еременко, слова которого приводятся в сообщении.